Con tributaria se perdió gran oportunidad para mejorar competitividad del país: ANDI

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, aseguró que la reforma tributaria aprobada por el Congreso, no significa un gran avance para el país, y señaló que, por el contrario, se desperdició una gran oportunidad para mejorar las condiciones económicas del país.



“Seguimos con la misma sensación (…) Se perdió una oportunidad importante para mejorar la competitividad del país, para colocarse a los niveles de las mejores prácticas de economía y ámbito tributario en el mundo, yo la verdad le tengo que decir que Colombia perdió una oportunidad única, quién sabe cuándo la volveremos a tener”, dijo el dirigente gremial.



Mac Master, aseguró que “Colombia está jugando con candela en términos de desarrollo y competitividad” y que el país se desvió del objetivo de ponerse al nivel de las mejores economías de Latinoamérica y el mundo.



El dirigente gremial señaló que aunque varios sectores aseguran que los empresarios fueron los más beneficiados, el impuesto a la renta del 34 % más la sobretasa del 6 % da una cifra final del 40 %, algo que, según él, en nada beneficia a la industria colombiana.



Salario mínimo



Mac Master dijo que aunque se esperaba una propuesta del Gobierno frente al incremento del salario mínimo para 2017, este no se pronunció y no sentó su propuesta.



Aseguró que están muy lejos de la solicitud hecha por los sindicatos, la cual es del 14%, y que decidieron pasar su propuesta del 6,5 % al 6,7%, un punto por arriba de lo que se prevé será la inflación en 2016, para compensar con esta cifra.