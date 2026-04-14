Contraloría alerta por acelerado endeudamiento del Gobierno: planea con optimismo y corrige tarde

La Contraloría General de la República lanzó una función de advertencia sobre el "acelerado" crecimiento de la deuda pública y requirió al Ministerio de Hacienda para que limite la financiación de gastos recurrentes con recursos de deuda y para que controle el aumento de la tasa de interés con la que se adquieren nuevos empréstitos.

Según el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, hay razones para preocuparse por la sostenibilidad de un nivel de deuda que hoy supera el presupuesto para la inversión en el país. Solo en 2025 la deuda costó al país 105 billones de pesos del presupuesto nacional (un 23 % del total).

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

Para Rodríguez es claro que era necesario corregir el plan financiero, pero lamentó que los cambios hayan sido tardíos y que nuevamente se haya sobreestimado el nivel de ingresos.

"Se aprueba un presupuesto sobredimensionado que al final siempre se sabe que se va a terminar recortando. Este patrón de planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde necesariamente tiene que romperse", aseguró el funcionario.



No fue el único jalón de orejas al Gobierno. La Contraloría alerta además niveles bajos de ejecución de la inversión pública, a la que calificó como una "falla" en la gerencia de lo público.

Además, el ente de control criticó el aumento de las contrataciones por prestación de servicios. Entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se celebraron 118.828 contratos por cerca de $8 billones, un incremento del 32,6 % frente a la administración anterior. Las tres entidades nacionales con mayor contratación directa por OPS son: el SENA, el ICBF y la Agencia Nacional de Tierras.

Para Rodríguez, las recientes decisiones de Standard & Poor's son un llamado de atención que no podemos ignorar: Colombia se ubica hoy en BB–, alejándose del grado de inversión. Déficits persistentes, carga creciente de deuda y menor previsibilidad fiscal explican esta calificación. Esto encarece el financiamiento del Estado y limita su capacidad de impulsar el crecimiento y la inversión.