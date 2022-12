Crece expectativa por presentación de Reforma Tributaria ante el Congreso

Sin lugar a dudas la Reforma Tributaria ha cobrado gran relevancia luego de la derrota del plebiscito y en medio de los acercamientos entre el Gobierno y los promotores del NO.



Este proyecto, que será presentado este miércoles ante el Congreso, ha generado gran polémica por el llamado monotributo y por el incremento del IVA, impuesto que pasaría del 16% al 18 o 19%.



En Twitter el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defendió el proyecto del Gobierno con el que se busca cubrir, de cierta manera, el déficit generado por la baja en el precio del petróleo, principal fuente de ingreso de las arcas del país.



“#ReformaTributaria2016 protege la pensión de los trabajadores colombianos #SinImpuestos”, dijo el ministro en Twitter. Luego volvió a trinar: “#ReformaTributaria2016 protege el campo colombiano. Insumos agrícolas #SinIVA”.



Por la misma vía el ministro insistió en que la reforma tributaria “protege la salud de los colombianos. Medicamentos y servicios médicos (POS) #SinIVA” y agregó que la iniciativa “protege los recursos del @SenaComunica, @ICBFColombia y universidades públicas @Mineducacion”.



Por último señaló que la reforma tributaria “protege la vivienda de la población más vulnerable del país. Vivienda VIS y VIP #SinIVA”.



Monotributo será voluntario: MinTrabajo



La ministra de Trabajo, Clara López Obregón, aseguró que las pensiones no tendrán nuevo impuesto en medio de la reforma tributaria que sería presentada en las próximas horas.



Además, dijo que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tampoco se verá afectado con nuevos impuestos y que sus recursos no se reducirán.



“Quedó reconfirmado que no habrá ningún impuesto a las pensiones. Otro tema laboral que ha suscitado interés son los recursos del SENA. Quedan igualmente garantizado que se destinará una parte del impuesto de renta al SENA, así es que quedan garantizados sus recursos sin ninguna disminución”, añadió.



Sobre el tema de la canasta familiar y el IVA, hizo énfasis en que no se quitará a ningún producto que lo tenga actualmente, ni se implementará a otros alimentos.



“En el caso del monotributo que incluye a los pequeños tenderos, peluquerías y misceláneas, es necesario, pero no será obligatorio. Tiene la bondad que reemplazaría al impuesto de renta y el IVA, pues simplifica la formalización de las personas naturales dedicadas al comercio”, agregó.



La ministra López estimó que dicho monotributo irá de entre 40.000 a 80.000 pesos mensuales.



Temas claves



Entre los temas claves del proyecto está el incremento de 3 puntos en el IVA, que pasaría de 16% al 19%.



También se ha hablado del “monotributo”, que busca gravar los ingresos de pequeños comerciantes como tenderos y peluqueros.



Otro de los puntos sería la inclusión de un impuesto a la cerveza, luego de la aprobación de la ley de licores.



La idea de la reforma es aumentar el recaudo, que sería de 7 billones adicionales, en 2017, a 20 billones en 2022.