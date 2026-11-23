Las reuniones virtuales se han convertido en parte del día a día de muchos trabajadores. Sin embargo, pueden representar una pérdida de tiempo para las empresas cuando las fallas tecnológicas afectan la comunicación entre los participantes. Un estudio encontró que cada inconveniente técnico durante una reunión significa, en promedio, 12,2 minutos perdidos por persona, un problema que puede repercutir en la productividad.

El dato lo revela The Workplace Equation 2026, una investigación realizada por The Harris Poll para la marca de tecnología Logitech, que consultó a 1.700 responsables de áreas como tecnología, recursos humanos, inmuebles y experiencia en el lugar de trabajo, pertenecientes a compañías con más de 500 empleados.

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De acuerdo con los resultados, el 51 % de los líderes consultados señala que la pérdida de productividad es una de las principales consecuencias de los problemas tecnológicos durante las reuniones, mientras que el 45 % afirma que estos generan retrasos en los proyectos.

Ante este panorama, el estudio refleja una serie de desafíos relacionados con las dinámicas de trabajo presencial, híbrido o remoto que enfrentan las empresas, especialmente después de la pandemia de covid-19.



Reuniones virtuales puede afectar la productividad Cortesía Logitech

¿Cuánto tiempo se pierde por fallas en reuniones virtuales?

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Los inconvenientes técnicos pueden afectar el desarrollo de una reunión desde el momento en que los trabajadores intentan conectarse, hasta cuando se presentan problemas con el audio, el video o las herramientas de comunicación.

De acuerdo con los resultados del estudio, cada problema representa una pérdida de alrededor de 12,2 minutos por participante. De hecho, este tiempo puede incrementarse cuando las reuniones requieren solucionar fallas, repetir información o interrumpir las conversaciones para restablecer el funcionamiento de los equipos o de la llamada.

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El inconveniente no se limita al encuentro virtual. Los retrasos también pueden llevar a que los trabajadores se demoren en la ejecución de sus tareas diarias o en la entrega de proyectos.

¿Cómo pueden las empresas reducir el tiempo perdido?

La investigación también encontró diferencias en la manera en que las organizaciones planifican la tecnología de sus espacios de trabajo. Solo el 24 % de los líderes consultados afirmó involucrar a los equipos de tecnología y de audio y video antes de diseñar las oficinas o salas de reunión.

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En las empresas consideradas avanzadas, esa participación alcanza el 64 %, frente al 10 % de las organizaciones que tienen un enfoque más fragmentado.

Los resultados apuntan a la necesidad de definir las herramientas de acuerdo con las actividades que se realizan en cada espacio, desde llamadas individuales hasta reuniones híbridas con trabajadores conectados desde distintos lugares.