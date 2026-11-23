A pocas semanas de que millones de trabajadores en Colombia reciban la prima de servicios de diciembre, el Ministerio del Trabajo puso a disposición de los ciudadanos una herramienta gratuita para que puedan calcular cuánto dinero deben recibir por su trabajo y verificar si sus empleadores están cumpliendo con los pagos que establece la ley. Se trata de la Calculadora Laboral, una plataforma digital que permite hacer estimaciones de salarios, horas extras, recargos y prestaciones sociales de una manera sencilla y sin costo.

La iniciativa busca que tanto trabajadores como empleadores tengan información clara sobre los pagos que corresponden por ley y puedan resolver dudas al momento de hacer las liquidaciones laborales. A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán consultar cuánto deberían recibir por conceptos como salario, horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical y festivo, además de prestaciones sociales y aportes.

Oficina, referencia Foto: Unplash

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La herramienta cobra especial importancia en esta temporada, teniendo en cuenta que se aproxima el pago de la prima de servicios, que debe realizarse a más tardar el próximo 20 de diciembre. Por eso, el Ministerio busca que los trabajadores tengan una referencia para revisar sus cuentas, conocer cuánto les corresponde y evitar posibles errores en los pagos.

De acuerdo con la información entregada por la cartera laboral, la Calculadora también incorpora disposiciones como el recargo del 90 % por trabajo dominical y festivo, el reconocimiento del recargo nocturno desde las 7:00 de la noche, con un 35 % adicional, y la jornada máxima legal de 42 horas semanales. De esta manera, los cálculos tienen en cuenta las condiciones laborales vigentes y permiten hacer una estimación de los valores que deberían reconocerse a cada trabajador.



Otro de los puntos importantes tiene que ver con las cesantías, pues la plataforma también permite calcular estos valores de cara a los próximos plazos. Hay que recordar que la liquidación de las cesantías debe realizarse a más tardar el 31 de enero, mientras que su consignación en el fondo correspondiente debe hacerse antes del 15 de febrero. Contar con esta información con anticipación puede ayudar a las personas a organizar sus finanzas y verificar que reciban lo que les corresponde.

La ministra del Trabajo, Natalia López, explicó que esta herramienta hace parte de las acciones de modernización de la entidad y de la apuesta por acercar la información laboral a los ciudadanos, para que conozcan sus derechos y tengan más elementos para exigir que se cumplan.

Personas trabajando. Foto: Freepik.

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La Calculadora Laboral ya se encuentra disponible de manera gratuita en la página https://calculadoralaboral.mintrabajo.gov.co/inicio/ . Allí, los interesados pueden ingresar y realizar sus consultas de forma directa. El Ministerio aclaró que los resultados son estimaciones de referencia, por lo que no reemplazan la asesoría jurídica ni los conceptos oficiales de la entidad.

Con esta herramienta, el Gobierno busca que los colombianos tengan más claridad sobre sus ingresos, puedan revisar sus pagos y cuenten con información oportuna para prevenir incumplimientos y posibles conflictos laborales.