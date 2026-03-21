Cuidado con la 'letra chiquita' de los CDT: esto debe saber si quiere invertir

Una de las estrategias más recomendadas recientemente para las personas que buscan ahorrar y generar ingresos son los CDT, siendo una opción segura para invertir. Sin embargo, detrás de los porcentajes atractivos hay una realidad que muchos dejan pasar y es la “letra chiquita”, misma que puede cambiar completamente la rentabilidad.

Con la tasa estipulada por el Banco de la República en 10,25 % y rendimientos que alcanzan hasta el 12 % efectivo anual, el interés por estos productos se ha disparado. Aunque expertos señalan que no todas las tasas aplican de la misma manera, por lo que es ahí donde impactan las dudas.



Esto debe saber si invierte: cuidado con la letra chiquita

Uno de los principales errores a la hora de elegir un CDT es fijarse solamente en la tasa más alta. Si bien suena atractivo, en muchas oportunidades está sujeta a condiciones que no todos pueden cumplir.

De hecho, según estudios realizados por MejorCDT, más del 30 % de los colombianos no invierte por falta de claridad en la información, lo que demuestra que entender este producto sigue siendo un reto.

Entre los puntos que debe conocer antes de invertir están:



Montos mínimos exigidos para acceder a ciertas tasas

Plazos obligatorios que no siempre se ajustan al inversionista

Costos adicionales o comisiones por intermediación

Requisitos como abrir cuentas adicionales

En ese sentido, la recomendación es no dejarse llevar solo por el número grande.



“Hoy estamos viendo tasas muy llamativas, lo cual es positivo porque demuestra que los CDT siguen siendo una alternativa sólida para el ahorro y la inversión. Pero más allá de fijarse únicamente en la cifra más alta, lo importante es revisar las condiciones completas y comparar bien para encontrar la opción que realmente se adapte a cada persona”, explica Omar Casas, gerente general de MejorCDT Colombia.

CDT, una opción de ahorro e inversión Foto: Getty Images

¿Por qué la tasa más alta no es la mejor opción?

En muchos casos, las tasas más altas del mercado no están disponibles de forma directa para cualquier persona. Algunas requieren procesos adicionales, como abrir cuentas en sociedades comisionistas o cumplir condiciones específicas.

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Esto quiere decir que, aunque el porcentaje sea mayor, al final la rentabilidad real puede ser menor si se descuentan costos o se suman trámites adicionales.

Adicionalmente, existen diferencias importantes en los montos de entrada. Mientras algunos CDT permiten invertir desde $50.000, otros ofrecen mejores tasas desde $5 millones en adelante.

Por ello, expertos recomiendan que la decisión tomada solamente con base en la tasa puede generar frustración, más que ganancias.



Qué revisar antes de pedir un CDT

Elegir un CDT adecuado no es difícil, pero sí se debe comparar y entender las condiciones. Por ejemplo, hoy en día hay herramientas digitales que facilitan el proceso y permiten evaluar varias opciones antes de tomar la decisión.

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Más allá de buscar la tasa más alta, lo importante es encontrar un producto que se ajuste a las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta factores como liquidez, plazo y facilidad de acceso.

Por lo tanto, para quienes buscan ser cautelosos con el dinero, lo importante es revisar la “letra chiquita” para no tener sorpresas en el futuro que puedan afectar sus proyecciones económicas.