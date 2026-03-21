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Blu Radio  / Economía  / Cuidado con la 'letra chiquita' de los CDT: esto debe saber si quiere invertir

Cuidado con la 'letra chiquita' de los CDT: esto debe saber si quiere invertir

Expertos señalan que la decisión tomada solamente con base en la tasa puede generar frustración, más que ganancias.

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