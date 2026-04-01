D1 lanza producto por menos de $11.000 pesos para hacer ondas sin calor en el cabello

Cada vez son más las mujeres que buscan alternativas para cuidar su cabello, especialmente frente al uso constante de herramientas de calor, que pueden quemarlo, debilitarlo e incluso provocar su quiebre, dificultando su recuperación.

A esto se suma el uso inadecuado de tintes, que, combinado con el exceso de calor, ha llevado a que muchas perciban un deterioro progresivo en el estado de su cabello.

La forma corecta de peinar el cabello// Foto: ImageFx

En ese contexto, han ganado popularidad las opciones que permiten lograr peinados sin recurrir al calor. Los productos para crear rizos y ondas son especialmente demandados, ya que, aunque existen métodos caseros como el uso de medias, no siempre ofrecen la definición y el acabado deseado.

Ante esta necesidad, D1 lanzó un nuevo producto. Se trata de un tubo rizador en satín diseñado para moldear el cabello sin aplicar calor. Este accesorio está disponible en cuatro colores y viene en presentaciones de seis unidades, permitiendo crear ondas definidas, con movimiento y sin maltratar el cabello.



¿Cómo usar los tubos de satín para rizos?

El uso es sencillo. Primero, se debe colocar el tubo en las puntas del cabello y enrollarlo hacia arriba hasta la parte superior de la cabeza. Una vez cubierto todo el mechón, se asegura con un nudo tipo moña.

Se recomienda dejarlo actuar durante al menos dos horas. Para obtener ondas más definidas, puede utilizarse durante toda la noche. Al retirarlo, es importante hacerlo con cuidado y seguir las indicaciones del producto, como evitar la exposición al calor y no lavar el cabello después.

TUBO RIZADOR CABELLO SATÍN

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¿Cuánto cuesta el tubo rizador sin calor del D1?

El producto está elaborado con 100 % poliéster en su parte exterior y una mezcla interna de 70 % espuma y polietileno. Se puede adquirir en todas las tiendas D1 del país por un precio único de 10.900 pesos colombianos.