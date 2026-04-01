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Blu Radio  / Economía  / D1 lanza producto por menos de $11.000 pesos para hacer ondas sin calor en el cabello

D1 lanza producto por menos de $11.000 pesos para hacer ondas sin calor en el cabello

Disponible en todas las tiendas D1 del país, este producto promete ondas definidas por solo 10.900 pesos colombianos.

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