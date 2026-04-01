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Blu Radio  / Economía  / Horario de Tiendas D1 para esta Semana Santa 2026: así funcionará los días santos

Horario de Tiendas D1 para esta Semana Santa 2026: así funcionará los días santos

Conozca los cambios en atención durante los días festivos en el D1, recomendaciones para comprar sin contratiempos y cómo verificar horarios en su tienda más cercana.

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