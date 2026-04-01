Horario de Tiendas D1 para esta Semana Santa 2026: así funcionará los días santos

Durante la Semana Santa 2026 en Colombia, muchas familias se preparan para días de recogimiento, viajes y reuniones, lo que hace clave organizar las compras con tiempo.

En este contexto, conocer cómo operará Tiendas D1 resulta fundamental, ya que es una de las cadenas más utilizadas por los colombianos para abastecerse de productos básicos.



¿Cuál será el horario de Tiendas D1 en Semana Santa 2026?

Para este 2026, aunque no se ha publicado un listado oficial tienda por tienda, Tiendas D1 mantendría su operación habitual durante la mayor parte de la semana. Esto significa que entre el lunes y el miércoles santo los establecimientos abrirán desde las 8:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., como ocurre regularmente en el país.

Tiendas del D1 ubicada en el centro de Bogotá. Foto: Blu Radio

Sin embargo, el horario cambiaría en los días más importantes de la Semana Santa.



Cambios clave para Jueves y Viernes Santo

El Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) tendrán un ajuste especial en los horarios. Según la tendencia de años anteriores, las tiendas D1 cerrarán más temprano, específicamente a las 8:00 p. m. en todo el territorio nacional.

Este cambio responde a la menor actividad comercial y a la tradición de recogimiento que caracteriza estas fechas en Colombia. Por ello, se recomienda a los ciudadanos anticipar sus compras y evitar dejar todo para última hora.



¿Abrirán las Tiendas D1 en los días festivos?

Sí. Una de las principales características de Tiendas D1 es que opera todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos. Esto garantiza que los consumidores puedan acceder a alimentos, productos de aseo y artículos esenciales incluso en fechas especiales como Semana Santa.



No obstante, los horarios pueden variar ligeramente dependiendo de la ubicación de cada tienda.

Aunque existe un horario general, algunas tiendas pueden tener ajustes específicos, especialmente aquellas ubicadas en centros comerciales o zonas con regulaciones locales.

Foto del D1

Para confirmar la información exacta, se recomienda consultar los canales oficiales de Tiendas D1, como su página web o redes sociales, donde se publican actualizaciones en tiempo real.



Recomendaciones para hacer mercado en el D1 en Semana Santa

Para evitar contratiempos durante esta semana, tenga en cuenta estas sugerencias:



Realice sus compras con anticipación.

Evite las horas pico, especialmente en la tarde.

Recuerde que Jueves y Viernes Santo el cierre será a las 8:00 p. m.

Verifique disponibilidad de productos antes de desplazarse.

Desde su llegada al país en 2009, Tiendas D1 ha cambiado la forma en que los colombianos hacen mercado. Con más de 2.400 tiendas en más de 500 municipios y presencia en los 32 departamentos, la compañía se ha consolidado como líder en el modelo de “descuento duro”.

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Gracias a su amplia cobertura y precios competitivos, sigue siendo una de las opciones preferidas para millones de hogares, especialmente en temporadas clave como Semana Santa.