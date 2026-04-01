Los 5 peajes que tendrán más afluencia de tráfico en Semana Santa, según informe

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Con la llegada de la Semana Santa, uno de los periodos de mayor movilidad aérea y terrestre en Colombia, las autoridades anticipan que transiten por las vías del país más de 12 millones de viajeros.
De acuerdo con un análisis hecho por Gopass, basado en el comportamiento de los usuarios durante 2025, se proyecta que en 2026 se registren cerca de dos millones de transacciones dentro de su ecosistema de movilidad, especialmente en corredores turísticos clave.
El informe señala cinco puntos estratégicos donde se concentrará la mayor circulación de vehículos, debido a su conexión con destinos turísticos tradicionales:
Estos puntos se consolidan como los de mayor tránsito debido a la salida masiva de vehículos desde ciudades principales hacia destinos turísticos y religiosos.
La Semana Santa es uno de los momentos del año con mayor desplazamiento por carretera en Colombia. Según explicó Jorge Miguel Camacho, el comportamiento registrado en años anteriores permite identificar patrones claros en la movilidad.
El directivo señaló que el aumento en la transaccionalidad en peajes responde principalmente al flujo de viajeros hacia zonas de descanso y turismo, lo que también impulsa el uso de soluciones tecnológicas para agilizar los trayectos.
Entre los factores que explican este incremento se encuentran:
Gopass informó que, para esta temporada, su red tendrá cobertura en más de 170 peajes a nivel nacional, tras la integración de nuevos puntos dentro del sistema interoperable.
Uno de los peajes incorporados recientemente es el de Pasacaballos, ubicado en el departamento de Bolívar, lo que amplía la cobertura del sistema en la región Caribe.
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La compañía también indicó que el uso de pagos electrónicos y sin contacto continuará siendo una de las principales tendencias durante la Semana Santa, debido a la rapidez que ofrece en los puntos de cobro.
Además del paso por peajes, el ecosistema de movilidad de la empresa incluye otros servicios que serán utilizados durante la temporada alta de viajes.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
Desde Gopass se indicó que es importante que los usuarios preparen sus viajes con anticipación, especialmente en lo relacionado con los sistemas de pago electrónico en peajes.
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La compañía recomendó realizar la recarga del dispositivo de pago con al menos 24 horas de anticipación para evitar inconvenientes durante los trayectos.