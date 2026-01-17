Todos los conductores que guarden el recibo de peajes pueden acceder a estos beneficios

En medio del ajuste de tarifas que comenzó a regir desde este viernes 16 de enero, los peajes en Colombia vuelven a causar polémica. Sin embargo, más allá del incremento en los valores, existe un aspecto poco conocido para muchos conductores: el recibo del peaje da acceso a varios servicios gratuitos durante el recorrido por las vías concesionadas.

Y es que, aunque el pago del peaje no solo corresponde a un cobro obligatorio, también habilita una serie de beneficios operativos y de atención para los usuarios de las carreteras del país.



Qué beneficios obtiene el conductor con el recibo del peaje

Con solo presentar la factura del peaje, los conductores pueden acceder a una serie de servicios que deben estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin ningún costo adicional, y que aplican exclusivamente dentro del tramo concesionado.

Entre los servicios incluidos se encuentran:



Grúa, en caso de fallas mecánicas o accidentes.

Ambulancia, para la atención de emergencias derivadas de siniestros viales.

Inspección vial, encargada de verificar el estado de la vía y asistir a los usuarios.

Auxilio mecánico básico, que cubre situaciones como pinchazos, cambio de batería o instalación de repuestos menores.

Si el daño del vehículo requiere una reparación mayor, el concesionario debe asumir el traslado del automotor hasta un taller, aunque los peajes de salida del corredor vial deberán ser pagados por el conductor afectado.

Los peajes en Colombia aumentan cada año Foto: SuperTransporte

Conservar el comprobante de pago permite a los usuarios reclamar respaldo en caso de que el vehículo sufra daños ocasionados por baches, derrumbes u otras fallas en la vía concesionada, lo cual es clave para demostrar que el conductor se encontraba dentro del tramo bajo responsabilidad del concesionario.



Adicionalmente, las carreteras cuentan con postes SOS, a través de los cuales los usuarios pueden comunicarse con los servicios de emergencia, inspección vial o con la Policía de Carreteras.



Por qué subieron los peajes en 2026

El aumento aplicado en 15 peajes ubicados en seis departamentos responde a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró 2025 en 5,1 %, sumado a un porcentaje adicional de normalización autorizado por el Ministerio de Transporte para las vías bajo concesión.

Según la ANI, este ajuste hace parte de los contratos vigentes y busca garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales, así como el mantenimiento y la operación continua de las carreteras.

Dónde están los peajes más costosos de Colombia

Tras la actualización tarifaria, los peajes con los valores más altos en la Categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes sencillos) quedaron así:



Pipiral (Meta): $27.746 Machetá (Cundinamarca): $27.326 Antioquia (Antioquia): $25.855 A estos se suman Aburrá en Antioquia ($24.909), El Placer en Nariño ($20.915) y Boquerón I y II en Cundinamarca ($19.864 cada uno).

El peaje de Pipiral es uno de los más caros en Colombia Foto: Coviandina

Los departamentos con mayor alza de peajes

De acuerdo con el balance oficial, Cundinamarca y Antioquia concentran la mayor cantidad de peajes que ajustaron tarifas para 2026.

En Cundinamarca también subieron los peajes Naranjal ($17.026), Fusca y Andes ($14.294). En Antioquia, además de Cisneros y Aburrá, se sumaron La Pintada ($19.549), Amagá ($16.924) y Puerto Berrío ($14.083).

La ANI reiteró que los peajes son un aporte obligatorio concesionado a operadores privados, que permite financiar la construcción, mejora y mantenimiento de vías modernas y seguras.

Según la entidad, este esquema acelera la ejecución de grandes obras de infraestructura que, de depender únicamente del presupuesto público, tardarían más tiempo en concretarse.