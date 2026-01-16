En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estos 6 peajes aumentaron su valor en Antioquia: nuevas tarifas rigen desde este viernes

Estos 6 peajes aumentaron su valor en Antioquia: nuevas tarifas rigen desde este viernes

Transportadores en el departamento han expresado su preocupación por las nuevas tarifas, no solo en los peajes, sino en el diésel y no descartan salir a paro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad