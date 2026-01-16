Estos 6 peajes aumentaron su valor en Antioquia: nuevas tarifas rigen desde este viernes

Desde este viernes comenzaron a regir nuevas tarifas en seis peajes de Antioquia, operados por la ANI, ajuste que impacta tanto a vehículos particulares como al transporte de carga pesada. Los incrementos aplican en corredores estratégicos del departamento.



¿Qué peajes en Antioquia aumentaron su valor para 2026?

El peaje de Cisneros se convirtió en el más costoso, de los operados por la ANI en el departamento, para los vehículos livianos, con una tarifa de 29.400 pesos para automóvil, campero y camioneta. En el caso de los camiones de seis ejes o más, el valor asciende a 123.700 pesos, siendo el más alto entre los seis puntos.

En el peaje de Cabildo Trapiche, las nuevas tarifas quedaron en 20.300 pesos para vehículos particulares y 86.500 pesos para camiones de mayor capacidad. Este corredor es clave para la conexión con el norte del departamento y el movimiento de carga regional.

El peaje Pandequeso fijó su tarifa en 17.700 pesos para automóviles y 60.300 pesos para camiones de seis ejes o más. Aunque no es el más alto, el ajuste también incide en los costos de desplazamiento para quienes usan esta vía de manera frecuente.

Por su parte, el peaje de Copacabana (Guarne) estableció un cobro de 18.500 pesos para vehículos livianos y 90.400 pesos para carga pesada. Este punto es uno de los más transitados del área metropolitana y del Oriente antioqueño.



En el peaje Palmas El Retiro, uno de los más usados hacia el oriente cercano, la tarifa quedó en 13.500 pesos para automóviles, la más baja del listado. Sin embargo, los camiones de seis ejes o más deberán pagar 53.700 pesos.

Finalmente, el peaje de Amagá fijó sus nuevos valores en 20.600 pesos para automóvil, campero y camioneta, y 80.500 pesos para camiones de gran capacidad. Este ajuste impacta a uno de los corredores clave hacia el suroeste antioqueño.

Publicidad

La preocupación de los transportadores obedece, además del aumento de los peajes, al aumento en el precio del diésel y el salario mínimo que, según ellos, ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando: "Este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”", indicó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga,