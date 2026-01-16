Peajes de Pacífico Tres suben entre $2.000 y $3.000 desde este viernes

Entre un 10 % y un 13 % incrementaron los precios de los cuatro peajes que administra la concesionaria Pacífico Tres, corredor vial que comunica a Manizales y Pereira con Medellín.

El porcentaje de alza varía según la estación de peaje y la categoría vehicular. Por ejemplo, en el peaje de Acapulco, para vehículos livianos (categoría I), la tarifa pasó de $15.800 a $17.600, lo que representa un incremento del 11,4 %.

El peaje más costoso de los cuatro es el de Guaico. En 2025 la tarifa para categoría I era de $22.600 y para 2026 quedó en $25.300, es decir, un aumento cercano al 12 %.

Estas nuevas tarifas empezaron a regir desde las 6:00 a. m. de hoy viernes 15 de enero.



Nuevas tarifas de los peajes de la concesión Pacífico Tres

Peaje Acapulco

Categoría I: $17.600

Categorías II, III y IV: $21.500

Categoría V: $51.700

Categoría VI: $64.700

Categoría VII: $74.700

Peaje Guaico

Categoría I: $25.300

Categorías II, III y IV: $31.500

Categoría V: $74.100

Categoría VI: $93.500

Categoría VII: $107.600

Peaje Irra

Categoría I: $17.600

Categorías II, III y IV: $21.700

Categoría V: $51.600

Categoría VI: $64.700

Categoría VII: $74.600

Peaje Supía

Categoría I: $17.500

Categorías II, III y IV: $21.800

Categoría V: $51.700

Categoría VI: $64.700

Categoría VII: $74.700

Desde la concesión recuerdan que los usuarios de este corredor vial tienen derecho a servicios como ambulancia, carro taller, grúa, inspección vial, postes SOS, áreas de descanso y zonas de alimentación, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos servicios cuentan con cobertura incluso si el usuario aún no ha pasado por alguno de los peajes.

