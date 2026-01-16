A partir de hoy suben las tarifas de peajes administrados por la ANI

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Los peajes en Colombia, tienen a partir de hoy un incremento total en sus tarifas, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura confirmara la actualización anual de los valores en las estaciones que se encuentran bajo su administración.
Los nuevos precios aplicarán para todos los peajes a cargo de la ANI, como parte del proceso de actualización tarifaria basado en la inflación. No obstante, el incremento no será uniforme en todas los peajes del país.
El ajuste general responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, de acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Así las cosas, a partir de este viernes 16 de enero, 15 peajes en seis departamentos de Colombia actualizaron sus tarifas para vehículos de Categoría I, con precios que van desde $12.612 hasta $27.746.
Boquerón I y II (Cundinamarca): $19.864 cada uno
En la vía al Llano, Boquerón pasará de $18.900 a $20.800 para vehículos de categoría I.
En el norte de Bogotá, el peaje Los Andes sube de $13.600 a $14.225, un incremento del 5%.
Otros peajes ajustados por departamento:
Publicidad
En Cundinamarca:
Naranjal: $17.026
Fusca: $14.294
Andes: $14.294
En Antioquia:
Publicidad
La Pintada: $19.549
Amagá: $16.924
Puerto Berrío: $14.083
Peajes con incrementos previos al 16 de enero:
Algunos incrementos se empezaron a cobrar desde el 1 de enero: