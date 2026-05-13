Definen fecha de pago de la prima de mitad de año: así puede calcular cuánto recibirá en 2026

La llegada del mes de junio está cada vez más cerca y, con ello, el cierre del primer semestre del año. También es uno de los meses más esperados por los trabajadores debido al pago de la prima de servicios. Con este ingreso extra, muchos colombianos aprovechan para ponerse al día con deudas, cubrir gastos del hogar o incluso ahorrar.

Por esta razón, muchas familias se preguntan hasta cuándo las empresas tienen plazo para pagar la prima de servicios y cuánto dinero recibirán.

Cabe recordar que la legislación colombiana señala que la prima de servicios corresponde a 15 días de salario por cada semestre trabajado y se entrega en dos momentos del año: una parte en junio y la otra en diciembre. Es un beneficio que aplica para empleados con contrato laboral formal y con derecho a prestaciones de ley.



Fecha límite para el pago de la prima de servicios en junio de 2026

El Código Sustantivo del Trabajo establece que los empleadores tienen plazo máximo hasta el 30 de junio para consignar la prima correspondiente al primer semestre del año.

Aunque las empresas pueden realizar el pago en cualquier momento del mes, la obligación es que el dinero quede liquidado y entregado antes de esa fecha. En caso de incumplimiento, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo para reclamar el pago y solicitar las sanciones correspondientes.



Según recordó la entidad, la mora en el pago de esta prestación puede generar multas para el empleador. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo contempla una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retraso.

Así puede calcular la prima si trabaja por días Foto: Blu Radio

Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios

La prima de servicios no aplica para todos los trabajadores. Este pago está dirigido a quienes tienen vínculo laboral formal y reciben prestaciones sociales, como cesantías y vacaciones.

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Dentro de los beneficiarios también se encuentran:



Empleadas domésticas.

Vigilantes.

Conductores de servicio familiar.

Trabajadores por días.

Trabajadores de fincas.

Empleados dependientes en general.

Por el contrario, quienes trabajan por prestación de servicios, por honorarios o de manera independiente no reciben este pago.



Así puede calcular cuánto dinero recibirá de prima

La fórmula definida para calcular la prima de servicios es sencilla:

Prima de servicios = salario × días trabajados / 360

Para hacer la cuenta, el trabajador debe tomar como base el salario mensual junto con auxilios, recargos y otros pagos salariales. Si trabajó el semestre completo, el cálculo se realiza sobre 180 días laborados.

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Por ejemplo, un trabajador que recibió durante todo el semestre el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, más el auxilio de transporte de $249.095, podría recibir cerca de $1.000.000 por concepto de prima de mitad de año.

En los casos en los que existan horas extras o comisiones, primero debe calcularse el promedio salarial de los últimos seis meses y, posteriormente, aplicar la fórmula establecida por la ley.

