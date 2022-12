Demandan el Estatuto Tributario por considerarlo inconstitucional

Vivian Newman Pont, directora del centro de estudios Dejusticia, habló en Mañanas BLU sobre la demanda interpuesta por varias organizaciones en contra del Estatuto Tributario por considerarlo inconstitucional.

“Hay unos principios que están consagrados en la Constitución Política, pero que no se están llevando a la realidad. Nosotros en 1991 decidimos que el sistema tributario debía ser equitativo, debía ser eficiente y debía ser progresivo. Así dice el artículo 363 de nuestra Constitución, pero cuando esto se lleva a la práctica, no se cumple”

Según Newman Pont, el camino en caso de que la normatividad sea declarada inexequible, es que el Legislativo tome cartas en el asunto y se apoye en una comisión de expertos.

"Lo que sucede en Colombia es que no hay un sistema de evaluación de impacto legislativo. Cada vez que llega una norma, se le añade un pedacito, un beneficio, una exención, una deducción... Tenemos más de 250 exenciones y deducciones que resultan en muchas oportunidades, en ciertos privilegios y no se ha medido si sirven o no sirven", declaró.

Escuche a la directora de Dejusticia, Vivian Newman Pont, en entrevista con Mañanas BLU:

