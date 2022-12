El Banco Central Europeo defraudó a los mercados del mundo

Las medidas de estímulo del Banco Central Europeo (BCE) no solo defraudaron a las bolsas del Viejo Continente, sino también a Wall Street, que cerró el día con fuertes descensos.

La decisión del BCE de no ampliar el importe de compra de su programa de deuda soberana, sino simplemente prolongarlo hasta marzo de 2017, no gustó a los inversores, como tampoco lo hizo el encarecimiento de la tasa de interés de depósito por la que remunera el dinero a los bancos a un día.

Wall Street, como las grandes plazas europeas, esperaba más y no tardó en hacerlo saber.

Así, tras abrir al alza, la bolsa neoyorquina cambió rápidamente de rumbo y fue profundizando en la tendencia negativa conforme avanzaba el día.

Al final, el Dow Jones de Industriales perdió un 1,42 %, el Nasdaq un 1,67 % y el selectivo S&P 500 un 1,44 %, regresando a territorio negativo en lo que va de año.

Si el presidente del BCE, Mario Draghi, decepcionó con sus anuncios, el golpe definitivo lo dio la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, con un mensaje ante el Congreso estadounidense.

Los operadores interpretaron sus palabras no solo como una confirmación de que este mes se subirán por fin las tasas de interés en EE.UU., sino como un aviso de que pueden llegar más alzas próximamente.

Wall Street ve con temor esas medidas al considerar, entre otras cosas, que la recuperación económica en el país no es tan robusta como plantea la Fed.

Esos miedos llevan meses perjudicando a la bolsa, que ve también cómo los beneficios empresariales no crecen todo lo esperado y cómo continúan las dudas en China, lo que combinado ayuda a que el mercado esté viviendo uno de sus peores registros desde la crisis financiera.

Ni siquiera el rebote del precio del petróleo -que subió hoy un 2,85 % tras las fuertes pérdidas del miércoles- ayudó hoy a Wall Street, que vio caer a todos sus sectores.

Según algunos analistas, al nerviosismo durante la sesión siguió contribuyendo hoy el tiroteo registrado el miércoles en la localidad californiana de San Bernardino, cuyos motivos aún no están claros.

Las autoridades no descartan por ahora que el suceso se tratara de un episodio de terrorismo, una tesis que defendieron los candidatos a las primarias republicanas de 2016 Donald Trump, Ted Cruz y Chris Christie. EFE

En otras noticias:

-La Dian entregó un adelanto de los datos de recaudo de impuestos con corte al mes de noviembre: Entre enero y noviembre de este año en términos generales los colombianos han sido “buena paga” en el tema de impuestos. El director de la Dian Santiago Rojas reveló que esta entidad ha logrado recaudar alrededor de 116 billones de pesos, representando un crecimiento de 8,1% frente al recaudo tributario de los primeros once meses en 2014. Sólo en noviembre los colombianos pagamos en impuestos 10 billones de pesos. No hay que olvidar que la meta para este año en materia de recaudo tributario es de 123 billones de pesos, y la Dian estima que como van las cosas, esa meta se va a cumplir.

-A propósito de impuestos ya salió el calendario tributario del próximo año: Las personas naturales que declaran renta deberán hacerlo entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de acuerdo con los dos últimos números de su identificación. Los grandes contribuyentes deberán pagar el impuesto sobre la renta en tres cuotas en los meses de febrero, abril y junio. El impuesto CREE vence del 12 al 25 de abril para la primera cuota y del 9 al 22 de junio para la segunda cuota. La declaración para el impuesto a la Riqueza o el Patrimonio también se hará en dos cuotas; una entre el 11 y el 24 de mayo y la otra entre el 8 y el 21 de septiembre.

-En los dos años de funcionamiento del Servicio Público de Empleo, esta entidad gubernamental que facilita el acceso de los colombianos a nuevos puestos de trabajo, y a las empresas les permite publicar sus vacantes, ha logrado conseguirles empleo a 485 mil personas… De hecho en este momento hay disponibles 55 mil vacantes, y la directora del Servicio de Empleo Claudia Camacho espera conseguirles trabajo a otros 400 mil colombianos durante el año 2016.

-Corficolombiana ya tiene listas sus proyecciones económicas para el próximo año: Esta entidad del sistema financiero considera que el 2016 será un año de crecimiento mediocre para la economía colombiana y la global. En primer lugar no descarta que el dólar siga subiendo hasta los 3.300 pesos, para luego cambiar de tendencia y finalizar el próximo año en precios cercanos a los 2.600 pesos… En cuanto al PIB espera un crecimiento de 2,8 %, que sería más bajo que el 3 % proyectado para este año. En materia de inflación no descarta un 7 % en el primer semestre debido al Fenómeno de El Niño para luego declinar hasta un 4,75 % al cierre de 2016. Corficolombiana no descarta que el Banco de la República suba las tasas de interés de referencia desde 5,5% hasta un 6 %.

-Gran expectativa mundial por la reunión de los países miembros de la OPEP de mañana, por la decisión que podrían tomar en torno a los precios del petróleo. Si toman una medida muy importante, podrían impactar la cotización del crudo y por ende al dólar… Por eso le preguntamos al analista experto en mercado petrolero Andrés Mejía qué podría suceder mañana con la OPEP.

-El presidente de Procafecol Hernán Mendez comentó como le fue a las tiendas Juan Valdez en este año y las proyecciones que tiene para el 2016.

-El Viceministro de Hacienda Andrés Escobar, explicó que aunque han incrementado los colombianos que adquieren productos financieros, muchos no saben cómo sacar provecho de los mismos.

-La directora de plataforma comercial de Inexmoda Clara Henriquez, comentó cuantas ganancias esperan lograr a través de la feria Colombiatex que se realizará a finales de enero del 2016.

-En Colombia la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a $785.000 y en el mercado internacional la libra del grano este jueves subió a US$1,24. El precio de la papa, el alimento que más peso tiene en la canasta familiar, por kilo en Bogotá subió a $1.137, en Medellín no registró cambios y se ubicó en $1.089 y en Cali subió a $893. En Estados Unidos el petróleo WTI subió a US$41,08 y el crudo europeo tipo Brent subió a US$43,84 por barril. Finalmente el dólar en casas de cambio subió, se compró a $2.850 y se vendió a $2.880. Y la Tasa Representativa del Mercado que regirá mañana bajó a $3.149,12.

-Bavaria ajusta precios sugeridos de algunos de sus productos por alza del dólar.