El impresionante flujo de cajas desde China: así entran 700.000 paquetes al país

El comercio electrónico transfronterizo en Colombia alcanzó un volumen de 700.000 paquetes nacionalizados mensualmente, impulsado por la demanda de productos provenientes de China. Este fenómeno responde a un crecimiento del 97,3 % en el mercado de envíos internacionales registrado durante el año 2025, según datos oficiales del DANE, transformando la logística de importaciones en el territorio nacional.

La dinámica actual del sector refleja un cambio estructural en los hábitos de consumo. En 2024, las ventas en línea en el país superaron los COP 105 billones, consolidando a Colombia como el tercer mercado de e-commerce más relevante en América Latina. Dentro de este contexto, Courierbox Colombia se ha posicionado como un eje estratégico tras recibir su licencia de la DIAN como Depósito Habilitado en mayo de 2024.

Imagen de referencia de importaciones Foto: AFP

La operación, centralizada en Bogotá desde septiembre de 2024, permite gestionar la recepción y clasificación de mercancías en zona primaria aeroportuaria. Augusto Rojas, gerente general y CEO de la compañía, explicó que "la eficiencia en los procesos aduaneros es clave para responder a un mercado que crece a este ritmo", destacando que la infraestructura permite optimizar la nacionalización de un flujo que, solo en el tercer trimestre de 2025, sumó 12,4 millones de paquetes internacionales.



Categorías de productos más importados desde China

El flujo masivo de cajas desde el gigante asiático se concentra en sectores específicos que impactan el consumo cotidiano. Las principales categorías gestionadas bajo este modelo incluyen:



Artículos para el hogar y pequeños electrodomésticos.

Moda, accesorios personales y textiles.

Dispositivos electrónicos de consumo e iluminación.

Para garantizar que estos productos lleguen al consumidor final, el modelo operativo integra la distribución de última milla a nivel nacional. Esta capacidad logística permite que el dinamismo del comercio global se extienda a diversas regiones del país, facilitando la conexión entre las plataformas internacionales y los compradores locales mediante una gestión aduanera tecnificada.