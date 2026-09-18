El sector financiero busca nuevos vínculos con la industria turística en Colombia

La relación entre los servicios financieros y la industria turística está generando nuevos espacios de integración en Colombia. Bancos, redes de pagos y empresas vinculadas al turismo exploran mecanismos para conectar sus actividades y ampliar los puntos de contacto con los consumidores.

Esta tendencia responde, entre otros factores, a la transformación de los hábitos de consumo y a la búsqueda de alianzas entre compañías de sectores diferentes. En lugar de operar de manera independiente, algunas empresas están incorporando servicios complementarios dentro de sus productos y plataformas.

Uno de los ejemplos recientes combina un producto financiero con un sistema de recompensas relacionado con viajes. La iniciativa contempla la acumulación de puntos mediante compras cotidianas y su posterior utilización en servicios turísticos, como vuelos, hoteles, alquiler de vehículos y experiencias.

Turismo Foto: AFP

Viajes y servicios financieros

La integración también refleja cambios en la manera en que los consumidores planifican y pagan sus viajes. El turismo ya no se limita a la compra de transporte y alojamiento, sino que incorpora actividades relacionadas con gastronomía, bienestar, naturaleza, deporte y entretenimiento.



El caso anunciado recientemente involucra a Banco de Bogotá, Mastercard y Despegar. Las compañías presentaron una tarjeta de crédito con cuatro categorías, cuyo acceso dependerá del perfil crediticio del solicitante. El producto utiliza Puntos Pasaporte como mecanismo de recompensa y contempla su uso dentro de la plataforma de Despegar.