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Blu Radio  / Economía  / El sector financiero busca nuevos vínculos con la industria turística en Colombia

El sector financiero busca nuevos vínculos con la industria turística en Colombia

Esta tendencia responde, entre otros factores, a la transformación de los hábitos de consumo y a la búsqueda de alianzas entre compañías de sectores diferentes

Viajes - turismo
Turismo referencia
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

La relación entre los servicios financieros y la industria turística está generando nuevos espacios de integración en Colombia. Bancos, redes de pagos y empresas vinculadas al turismo exploran mecanismos para conectar sus actividades y ampliar los puntos de contacto con los consumidores.

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Esta tendencia responde, entre otros factores, a la transformación de los hábitos de consumo y a la búsqueda de alianzas entre compañías de sectores diferentes. En lugar de operar de manera independiente, algunas empresas están incorporando servicios complementarios dentro de sus productos y plataformas.

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Uno de los ejemplos recientes combina un producto financiero con un sistema de recompensas relacionado con viajes. La iniciativa contempla la acumulación de puntos mediante compras cotidianas y su posterior utilización en servicios turísticos, como vuelos, hoteles, alquiler de vehículos y experiencias.

Turismo-Colombia-AFP.jpg
Turismo
Foto: AFP

Viajes y servicios financieros

La integración también refleja cambios en la manera en que los consumidores planifican y pagan sus viajes. El turismo ya no se limita a la compra de transporte y alojamiento, sino que incorpora actividades relacionadas con gastronomía, bienestar, naturaleza, deporte y entretenimiento.

El caso anunciado recientemente involucra a Banco de Bogotá, Mastercard y Despegar. Las compañías presentaron una tarjeta de crédito con cuatro categorías, cuyo acceso dependerá del perfil crediticio del solicitante. El producto utiliza Puntos Pasaporte como mecanismo de recompensa y contempla su uso dentro de la plataforma de Despegar.

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