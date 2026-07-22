¿Cuál es el mejor estado para abrir una empresa en Estados Unidos?

Cada año, miles de empresas latinoamericanas ponen la mira en Estados Unidos como parte de sus planes de expansión internacional. El tamaño de su mercado, el acceso a inversionistas, el desarrollo de ecosistemas de innovación y las oportunidades comerciales convierten al país en uno de los principales destinos para quienes buscan internacionalizar sus operaciones.

De acuerdo con cifras del U.S. Census Bureau, durante 2025 se presentaron más de 5,6 millones de solicitudes para la creación de nuevas empresas, un indicador que refleja el dinamismo empresarial estadounidense y el creciente interés de compañías nacionales e internacionales por establecerse en ese mercado.

Sin embargo, especialistas en internacionalización advierten que uno de los errores más frecuentes ocurre incluso antes de iniciar operaciones: elegir el estado donde se constituirá la empresa sin haber definido previamente una estrategia de expansión.

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Para Mauricio Sandoval, Strategic Partnerships Specialist de Prodezk, la pregunta sobre cuál es el mejor estado para abrir una empresa suele partir de una premisa equivocada.



"La estructura con la que una organización inicia su operación puede acompañarla durante muchos años y condicionar su capacidad para crecer, atraer inversión o expandirse a nuevos mercados. La expansión debe diseñarse con una visión empresarial, no únicamente administrativa", afirmó.

Aunque estados como Texas, Florida, Delaware y Wyoming se han consolidado como algunas de las jurisdicciones más utilizadas por empresas internacionales, los expertos coinciden en que ninguno representa la mejor opción para todos los negocios.

La decisión depende de variables como el modelo de negocio, la ubicación de los clientes, la estrategia comercial, el acceso al talento, las necesidades logísticas, las proyecciones de crecimiento y el marco regulatorio en el que operará la compañía.

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En ese sentido, la constitución de una empresa deja de ser un simple trámite legal para convertirse en una decisión estratégica que puede influir directamente en la competitividad y sostenibilidad del negocio.