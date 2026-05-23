Endeudados saldrían de la lista de reportados gracias a una nueva ley: esto deben hacer

Para miles de colombianos, descubrir que están reportados en centrales de riesgo por deudas que nunca adquirieron se convirtió en un dolor de cabeza. El robo de datos y la suplantación de identidad para sacar créditos o líneas celulares falsas terminan siendo más comunes de lo que muchos creen. Ante eso, comprobar el fraude suele convertirse en un proceso largo y desgastante, mientras las casas de cobranza no dejan de llamar. Por fortuna, la ley dio un giro que beneficia directamente al ciudadano.

La nueva Ley 2573 de 2026 entra en vigencia con la intención de proteger a los consumidores más afectados por la delincuencia. Esta normativa les quita un peso importante a las víctimas al trasladar la responsabilidad de la prueba a bancos y comercios, obligándolos a endurecer sus filtros de seguridad. Si usted atraviesa por esta situación, esto es lo que debe hacer para quitarse ese problema de encima.

Nueva ley obliga a suspender cobros de inmediato por fraude

El cambio más importante y aliviador para los usuarios ocurre en el mismo instante en que se notifica la irregularidad. Ya no será necesario pagar por lo que hicieron los delincuentes mientras se adelanta la investigación. De acuerdo con el texto, esto es lo que ocurre cuando se presenta un fraude:



La entidad financiera o el operador de telecomunicaciones debe suspender de inmediato el cobro del bien o servicio.

Dicha congelación incluye obligatoriamente los intereses corrientes y los gastos de cobranza acumulados.

La empresa tiene la obligación de informar al afectado que cuenta con un plazo de 20 días hábiles para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

Cabe señalar que también es obligatorio cumplir con los tiempos establecidos por la norma. Si el ciudadano no presenta la denuncia formal y los soportes correspondientes ante la entidad dentro de esos 20 días hábiles, los cobros y los intereses se reactivarán inmediatamente.

Víctimas de suplantación no serán reportadas en centrales de riesgo

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Estar en DataCrédito por culpa de un tercero puede afectar el historial crediticio, pero la Ley 2573 de 2026 protege el puntaje de los afectados. Luego de presentar la documentación que demuestra las inconsistencias, las centrales de información deben modificar el estado del usuario.

El registro del ciudadano incluirá la leyenda “Víctima de Falsedad Personal”. La misma ley aclara que esta anotación no podrá ser usada como un reporte negativo, no reducirá la calificación de riesgo ni afectará futuros estudios financieros. Su única finalidad es alertar al sistema para evitar nuevos fraudes.

Qué pasa si se comprueba la suplantación de identidad

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La tranquilidad definitiva llega cuando la justicia concluye su labor. La norma establece pautas claras para el desenlace de la investigación penal, garantizando que el usuario no quede atado a deudas falsas.

Si los jueces confirman la suplantación, la víctima queda totalmente exonerada de la deuda y desvinculada de los cobros.

En caso de que la Fiscalía archive la investigación por no hallar al culpable, igualmente deberá certificar si ocurrió la falsedad para mantener la protección al ciudadano.

Gracias al principio de carga dinámica de la prueba, los bancos y operadores están obligados a entregar todos los documentos utilizados para aprobar el producto fraudulento.

Esta ley otorga un periodo de seis meses para que las superintendencias y el Ministerio TIC coordinen los protocolos de seguridad digital que prometen cambiar las reglas financieras.