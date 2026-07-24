¿Está en el Sisbén? Esto es lo que podría cambiar con el nuevo Registro Universal de Ingresos

El anuncio de la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) ha generado preocupación entre autoridades locales y beneficiarios de programas sociales, luego de que el coordinador del Sisbén en el Valle del Cauca, Ovidio Rodríguez, advirtiera que la transición hacia el nuevo modelo de focalización podría tener un fuerte impacto sobre millones de colombianos si no se socializa de manera adecuada.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Rodríguez explicó que el Sisbén no desaparecerá, como ha circulado en algunos sectores, sino que pasará a convertirse en una de las principales fuentes de información del nuevo Registro Universal de Ingresos, herramienta creada en el artículo 70 del Plan Nacional de Desarrollo para clasificar a la población con base en sus ingresos y no únicamente mediante una encuesta socioeconómica.

“El Sisbén como tal no se va a acabar. El Sisbén va a ser una fuente de información de esta nueva herramienta de focalización del RUI”, afirmó el funcionario.

Según explicó, el nuevo sistema evaluará los ingresos de todos los colombianos con un documento de identidad válido expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para ello, Planeación Nacional cruzará información proveniente de diferentes entidades y operadores financieros, incluyendo transferencias realizadas a través de plataformas digitales y otros mecanismos de pago.



“Ya no nos van a medir por una encuesta, sino por los ingresos que podamos generar. Si a mí me mandan plata por operadores financieros, por Nequi, por Gane o por donde sea, todos esos reportes los envían y los cruza Planeación Nacional con esta nueva plataforma”, señaló Rodríguez.

El coordinador recordó que actualmente el Sisbén clasifica a la población en cuatro grandes grupos: A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (población vulnerable) y D (población no pobre ni vulnerable). Sin embargo, con el nuevo modelo la permanencia en estas categorías dependerá de los ingresos registrados por cada ciudadano y del cálculo del ingreso per cápita de cada hogar.

Como ejemplo, indicó que una familia conformada por cuatro o cinco integrantes que subsista con un salario mínimo será evaluada dividiendo ese ingreso entre todos los miembros del hogar, lo que determinará la categoría asignada dentro del nuevo esquema.

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Aunque Rodríguez considera que el Registro Universal de Ingresos puede convertirse en una herramienta eficaz para identificar a quienes reciben beneficios sin cumplir los requisitos, advirtió que su implementación también podría dejar por fuera de programas sociales a personas que actualmente dependen de esas ayudas estatales.

“El RUI como tal es una buena plataforma porque por fin se podrían sacar los famosos colados del Sisbén. Pero también dice la metodología que quienes hoy reciben ingresos del Estado o programas sociales, a futuro podrían salir”, explicó.

La principal preocupación del funcionario radica en la falta de información oficial sobre el proceso de transición. Según manifestó, ni las comunidades, ni los enlaces territoriales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), ni buena parte de los equipos técnicos del Sisbén conocen con precisión cómo operará la nueva plataforma.

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“Puede haber una bomba social porque el Gobierno Nacional no ha socializado ni ha hecho un estudio de impacto frente a los programas sociales y el aseguramiento en salud del régimen subsidiado”, advirtió.

Rodríguez recordó que el Decreto 0875 de julio de 2024 estableció que la implementación del Registro Universal de Ingresos se desarrollaría en tres fases: alistamiento, operación y transición. No obstante, aseguró que el proceso avanza sin la suficiente divulgación.

“Se supone que estamos en la transición y nadie en Colombia conoce del RUI. A nosotros, los actores del Sisbén, nos han hablado dos veces de esta nueva herramienta y realmente desconocemos cómo va a ser la plataforma”, sostuvo.

Frente a la incertidumbre de los ciudadanos sobre cómo conocer su situación dentro del nuevo modelo, el coordinador indicó que el Departamento Nacional de Planeación realizó recientemente un webinar explicativo, disponible en YouTube, donde se presentan los principales cambios previstos para la implementación del Registro Universal de Ingresos.

Mientras avanza el cronograma oficial, Rodríguez hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar cuidadosamente el impacto que tendría el nuevo sistema sobre los beneficiarios de subsidios y programas sociales.

“Es decirle al nuevo Gobierno Nacional que, por favor, hagan un estudio, porque el impacto, y lo que yo digo, una bomba social puede estallar si esto no le hacen una buena revisión”, concluyó.