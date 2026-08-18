ETB mejora sus resultados financieros durante el primer semestre de 2026

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) reportó resultados operativos y financieros positivos durante el primer semestre de 2026, periodo en el que avanzó en la ejecución de su plan de transformación y registró crecimiento en sus principales líneas de negocio.

Entre enero y junio, la compañía obtuvo ingresos totales por $838.481 millones, lo que representa un crecimiento de 8,9 % frente al mismo periodo de 2025. Los ingresos operacionales, por su parte, alcanzaron los $798.586 millones, con un incremento de 7,3 %.

Uno de los resultados destacados fue el comportamiento del EBITDA, que llegó a $292.723 millones, un aumento de 117,7 % frente al registrado un año atrás.

La utilidad operacional se ubicó en $139.311 millones, lo que supone una mejora de $190.409 millones frente al primer semestre de 2025. Asimismo, la utilidad neta alcanzó los $26.126 millones, con una recuperación de $91.857 millones frente al mismo periodo del año anterior.



Hogares y MiPymes impulsan el crecimiento de ETB

El segmento de Hogares y MiPymes fue uno de los principales motores de los resultados de ETB. Sus ingresos crecieron 24 % durante el primer semestre, al pasar de $331.000 millones a $409.000 millones.



De acuerdo con la compañía, este desempeño estuvo relacionado con una operación que actualmente es 100 % fibra óptica, además de un aumento de 10 % en la base de clientes de fibra.

Las ventas crecieron 151 % y las instalaciones aumentaron 145 %. A esto se suma el avance de Conexión Social, iniciativa que ya permite conectar a más de 82.000 familias de los estratos 1 y 2, con el propósito de ampliar el acceso a internet de alta velocidad y contribuir al cierre de brechas digitales en Bogotá.



ETB fortalece su oferta para empresas y Gobierno

En el segmento de Empresas y Gobierno, ETB informó que transformó su oferta para integrar servicios de conectividad, infraestructura tecnológica y soluciones digitales dirigidas a organizaciones públicas y privadas.

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La compañía también destacó una mejora en la estabilidad de su operación. Según el comunicado, logró reducir en 93 % las fallas de fibra asociadas al hurto y vandalismo de la infraestructura.



EdTech, una de las nuevas apuestas de ETB

Como parte de su evolución hacia una empresa de tecnología, ETB señaló que continúa consolidando EdTech como una de sus principales verticales estratégicas.

La apuesta busca contribuir a la transformación digital mediante el desarrollo de talento y la apropiación tecnológica. En este frente, la empresa desarrolla iniciativas como Plataforma A Confiar, el Observatorio de Talento Digital y Suba Conecta, además de un trabajo conjunto con la Agencia ATENEA.

Según ETB, estas iniciativas buscan fortalecer habilidades digitales, impulsar la formación de talento y ampliar las oportunidades de educación e innovación.

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Plan de transformación de ETB genera impactos por $197.000 millones

Las palancas de transformación implementadas por la compañía generaron impactos cercanos a $197.000 millones durante el primer semestre de 2026.

Esta cifra se suma a los más de $437.000 millones alcanzados durante 2025, de acuerdo con el comunicado. Entre las iniciativas mencionadas por ETB están el aseguramiento de ingresos y la recuperación de cartera, apoyadas en metodologías de innovación y nuevas soluciones tecnológicas.

La compañía también aseguró que los resultados estuvieron acompañados por una gestión disciplinada de la caja, con énfasis en la optimización de la operación, el uso eficiente de los recursos y la ejecución de las medidas contempladas en su plan de transformación.

Presidente de ETB destaca avance del proceso de transformación

Diego Molano Vega, presidente de ETB, afirmó que los resultados muestran el avance del proceso de transformación de la compañía.

“La transformación de ETB sigue reflejándose en un negocio que crece, una operación cada vez más eficiente y una compañía que amplía sus capacidades para impulsar la transformación digital del país”, señaló.

El presidente de la empresa agregó que los resultados confirman el rumbo definido y que ETB continuará ejecutando su plan de transformación con disciplina.