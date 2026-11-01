Expertos exponen los riesgos de la Ley de Rescate Económico: “La parte del IVA hay que hacerla"

El proyecto de Ley de Rescate Económico plantea reducir el gasto público y aumentar el recaudo tributario para enfrentar el déficit de las finanzas del Estado. La economista Marcela Eslava, profesora de la Universidad de los Andes, y Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, analizaron la iniciativa y señalaron los puntos que deberán revisarse durante su discusión en el Congreso.

Marcela Eslava advierte difícil panorama en Colombia: "La parte del IVA hay que hacerla"

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Marcela Eslava sostuvo que el ajuste es urgente para evitar una eventual crisis macroeconómica. Entre las cifras que expuso, señaló que las proyecciones del Gobierno ubican el déficit fiscal de 2026 cerca del 8 % del producto interno bruto (PIB). Además, explicó que alrededor de cuatro puntos del PIB se destinan al pago de intereses de la deuda.

La docente indicó que el problema no se limita a posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. A su juicio, también responde a decisiones colectivas sobre los servicios y derechos que debe garantizar el Estado, sin que se hayan definido ingresos suficientes para financiarlos.



“La parte del IVA hay que hacerla o hacerla”, afirmó Eslava al referirse a la necesidad de ampliar el recaudo. Sin embargo, advirtió que el diseño de las medidas debe proteger a los hogares con menores recursos.

También cuestionó el aumento de las contribuciones a la salud por su efecto sobre el empleo formal. Como alternativa, propuso evaluar incentivos tributarios vinculados a la contratación de trabajadores, en lugar de concederlos únicamente por realizar inversiones.

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Óscar Darío Pérez afirma que hay otras maneras: “No vamos a poner a la clase media a ser los paganinis"

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez consideró que la iniciativa es necesaria para corregir el desequilibrio entre ingresos y gastos del Estado. Explicó que, de acuerdo con las cifras que expuso, al país le ingresan cerca de 29 billones de pesos mensuales, mientras los gastos rondan los 40 o 41 billones.

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Sobre el componente de reducción del gasto, señaló que el Gobierno plantea disminuir la nómina y los contratos de prestación de servicios, fusionar entidades y vender activos estatales. La propuesta oficial, agregó, contempla recortes del 20 % en gastos de burocracia y del 50 % en contratos de prestación de servicios, con excepciones para la fuerza pública y la rama judicial.

En materia tributaria, Pérez respaldó revisar los impuestos a las compras realizadas por plataformas digitales, pero pidió evaluar los efectos de los cambios en el IVA sobre la producción y la canasta familiar.

“No vamos a poner a la clase media y a la clase más desfavorecida a ser los paganinis de la reforma”, afirmó. Para el congresista, el debate deberá determinar qué medidas permiten aumentar los ingresos sin trasladar la mayor carga a quienes tienen menor capacidad económica.