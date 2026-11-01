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Blu Radio  / Economía  / Colombia podría dejar de pagar pensiones, salud y salarios si entra en 'default': ex viceministro

Colombia podría dejar de pagar pensiones, salud y salarios si entra en 'default': ex viceministro

En declaraciones con Blu radio, El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, respaldó las advertencias del vicepresidente y el ministro de Hacienda, sobre las dificultades para financiar el Presupuesto General, además, planteó reparos a algunos puntos del proyecto.

Pagos de pensiones
Pagos de pensiones //
Fotos: AFP / Blu Radio
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño respaldó las advertencias del vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sobre el riesgo de que Colombia entre en default en 2027 si no se aprueba la Ley de Rescate Económico.

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En declaraciones a Blu Radio, Londoño aseguró que el país necesita recuperar la confianza de los mercados mediante un ajuste fiscal que le permita demostrar su capacidad de pago y conseguir los recursos necesarios para financiar el presupuesto del próximo año.

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"Yo creo que el vicepresidente y el ministro están diciendo la verdad. La situación en el país es tan delicada que, si nosotros no generamos confianza en los mercados a través de un ajuste fiscal real, vamos a entrar en default", afirmó.

El exfuncionario explicó que Colombia necesita conseguir préstamos por 250 billones de pesos para el próximo año y que, para acceder a esa financiación, debe demostrar que tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones. De lo contrario, podrían presentarse dificultades para pagar pensiones, salud, salarios públicos y otros compromisos del Estado.

"El país está en una situación en la que los ingresos son muy bajos y los gastos son muy altos. Por eso es que necesitamos ajustar", señaló Londoño, quien consideró que ese proceso debe contemplar dos medidas: recortar el gasto público y mejorar los ingresos del Estado.

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aportes a salud.jpg
Aportes a la salud.
Foto Magnific, montaje Blu Radio.

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Los reparos de Londoño a la reforma

Aunque respaldó la necesidad de un ajuste fiscal, Londoño planteó dos observaciones al contenido de la iniciativa.

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La primera tiene que ver con los incentivos a la inversión. Según explicó, el proyecto debería ofrecer condiciones favorables no solamente a los nuevos inversionistas, sino también a quienes ya tienen presencia en Colombia y buscan ampliar sus operaciones.

"¿Qué pasa con los que ya están en el país y quieren hacer nuevas inversiones? Deberían tener las mismas condiciones y poder generar esa riqueza y esas necesidades para el país", cuestionó.

Su segundo reparo está relacionado con los cambios tributarios a la medicina prepagada. El exviceministro consideró que esta medida debería revisarse, pues, a su juicio, estos servicios ayudan a descongestionar el sistema de salud, que actualmente atraviesa dificultades.

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"Creo que se equivocaron en lo del IVA a la medicina prepagada, porque la medicina prepagada hoy le quita presión al sistema de salud. Adicionalmente, el sistema de salud está pasando por un momento muy difícil y se necesita que las personas puedan acudir a la salud rápidamente", afirmó.

Londoño insistió en que el país tendrá que hacer un ajuste fiscal, independientemente de si se logra mediante la aprobación del proyecto en el Congreso o si las condiciones de financiación obligan a tomar otras medidas.

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"El mensaje que nos tiene que quedar a todos los colombianos es que el ajuste se va a dar, a las buenas, a través de una ley (...) o a las malas, si es que los mercados nos obligan a hacer un ajuste porque no nos prestan los recursos que necesitamos", concluyó.

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