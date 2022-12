Extremos radicales quieren ver las fuerzas armadas como un obstáculo: MinDefensa

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón , advirtió que existen extremos que buscan afectar la dignidad de las fuerzas armadas desinformando sobre el futuro de policías y militares, y también sobre el proceso de paz.

“Extremos radicales que dicen defender a las fuerzas armadas las quieren poner como si estuvieran derrotadas, o como si no estuvieran cumpliendo todo el tiempo con su deber y su misión. Sectores que toda la vida en el otro extremo no hicieron sino ponderar todas las formas de lucha y regocijarse de sus nexos con grupos terroristas, ahora quieren ver a las fuerzas armadas como un obstáculo. No aceptamos ninguna posición de esos extremos", aseguró.

Pinzón insistó en que en la mesa de negociaciones de La Habana no se está negociando ni se negociarán las fuerzas armadas.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Desde la Alianza Verde aseguran que Colombia no está preparada adecuadamente para asumir una fase de posconflicto tras la firma de un acuerdo de paz.

-La Corporación Autónoma del departamento de Magdalena impuso una medida preventiva y un proceso sancionatorio en contra de los propietarios de dos fincas en la Sierra Nevada de Santa Marta por daños ambientales.

-En el departamento del Norte de Santander incautaron un arsenal bélico de la guerrilla del ELN que iba a ser utilizado para atentar contra la fuerza pública en la región.

-El Centro Democrático propinó un duro llamado de atención a la canciller María Ángela Holguín, argumentando falta de gestión por parte de la ministra para defender los derechos de los colombianos en Venezuela.

Familiares de los políticos opositores presos en Venezuela pidieron orar por su libertad, en el marco de la celebración de la procesión del Nazareno de San Pablo, la más importante en el vecino país hoy miércoles santo.

-La constructora brasileña OAS anunció que pondrá a la venta dos de los estadios que sirvieron como sedes del Mundial de fútbol de 2014.