Fedesarrollo pide arrancar 2025 con un presupuesto “bastante más austero”

El recorte al presupuesto ha suscitado un intenso debate en Colombia entre algunos sectores que están preocupados por las finanzas del país y los diferentes proyectos, esto, contemplando las necesidades del 2025. En diálogo con Mañanas Blu, Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, se pronunció al respecto y habló de las implicaciones de este ajuste fiscal.

Mejía hizo hincapié en que el recorte de 28.4 billones de pesos es, según su criterio, "insuficiente". Explicó que la cifra inicial proyectada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, era de 33 billones de pesos, sin embargo, dijo que lo hablado en el consejo de ministros parece que no logró un consenso al respecto y la meta no se alcanzó.

“Es insuficiente el recorte. Recordemos que el ministro había hablado de un recorte adicional de 13 billones de pesos para llevar el recorte total en el año a 33 billones. Seguramente, la discusión en el consejo de ministros no logró generar ese consenso para recortar el presupuesto de los diferentes ministerios y llegó a 28.4 billones, es decir, casi cinco millones por debajo de lo que se había anunciado inicialmente, con riesgos adicionales”, explicó.

Esto, indicó, crea un vacío fiscal que pone en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal. La caída del recaudo tributario, que alcanzó casi el 13 % en términos reales, y un faltante cercano a los nueve billones de pesos representan un desafío monumental para la economía del país.

“Yo no estoy tranquilo, porque, primero, el tamaño del recorte no es lo suficientemente alto y, ratifico, de pronto el Ministerio podrá hacer algo con la ejecución, pero queda esa incertidumbre si efectivamente va a tener la capacidad para, a través del manejo en la caja, poder evitar un incumplimiento fiscal y no es solamente la discusión de este año, el próximo año la situación fiscal está muy apretada”, aseveró.

Retos futuros para el Gobierno

Mejía señaló que el Gobierno nacional enfrentará retos fiscales significativos en 2025. Se estima que el recorte necesario en ese año podría llegar a los 36 billones de pesos. Por eso, insistió en que se necesita “un enfoque más austero” que reconozca la fragilidad de las cuentas públicas actuales.

“Ojalá el Gobierno, antes de decretar el presupuesto, porque lo tendrá que sacar a través de un acto administrativo, se siente hacer esas cuentas y reconozca que la dinámica del recaudo ha sido muy negativa y que va a ser muy difícil darle la vuelta a esto el próximo año y, por eso lo mejor es desde ‘el vamos’, arrancar con un presupuesto bastante más a austero”, manifestó.

Impactos en la inversión y el crecimiento económico

Mejía también advirtió acerca de los efectos negativos que puede tener el recorte en la inversión pública, la cual es fundamental para reactivar la economía y que se “verá afectada”, pues, añadió, se estima que el recorte en inversión será cerca de 11 billones de pesos.

Ejecución presupuestaria y sostenibilidad fiscal

Uno de los puntos críticos que destacó el director de Fedesarrollo es la ejecución del presupuesto, que a octubre de este año solo había alcanzado un 44 %, un nivel alarmantemente bajo comparado con los promedios de años anteriores. En ese sentido, dijo que esta desaceleración en la ejecución puede llevar a una “subejecución sistémica, dificultando aún más la situación fiscal del país".