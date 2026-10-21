Fitch Ratings no espera que Ecopetrol baje o mejore su calificación internacional en el corto plazo

Fitch Ratings ratificó la calificación internacional de Ecopetrol en BB, con perspectiva estable, y mantuvo en bbb- su evaluación del perfil crediticio individual de la compañía. En Colombia, confirmó las notas de largo plazo en AAA(col), la más alta de su escala nacional, y de corto plazo en F1+(col).

Ecopetrol destacó que la calificadora reconoce la solidez de su perfil financiero, la estabilidad de sus indicadores operativos y su capacidad para cumplir sus obligaciones. La calificadora también resaltó la posición de caja de la empresa, su acceso a los mercados de capitales y la estructura de vencimientos de su deuda. Además, no prevé dificultades para refinanciar las obligaciones que vencen en 2027.

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Sin embargo, el informe también identifica riesgos para la compañía, entre ellos su relación con el Estado colombiano, que posee el 88,5 % de sus acciones. Según la calificadora, ese vínculo hace que la nota internacional de Ecopetrol esté ligada a la calificación soberana de Colombia, actualmente en BB, con perspectiva estable, aunque el perfil crediticio individual de la petrolera se ubica en bbb-.

Otro punto de atención es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que compensa a Ecopetrol cuando vende gasolina y diésel en el mercado nacional a precios inferiores a los de referencia internacional. Fitch estima que el saldo pendiente de pago podría pasar de $3,2 billones al cierre de 2025 a $11 billones al finalizar 2026, debido al aumento de los precios de los combustibles.



La calificadora también proyecta que la producción de petróleo y gas disminuirá un 3 % en 2026 frente al año anterior, hasta unos 724.000 barriles equivalentes de petróleo diarios. La incorporación de activos de la compañía brasileña Brava ayudaría a compensar parcialmente esa reducción.

En materia financiera, Fitch prevé que la relación entre la deuda y las ganancias operativas se mantenga en niveles manejables. No obstante, anticipa un flujo de caja libre ligeramente negativo, en parte por las inversiones para desarrollar proyectos de gas en el mar, lo que podría elevar las necesidades de financiación si bajan los precios del petróleo.

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El gobierno corporativo también figura entre los factores bajo seguimiento. Fitch reconoce la existencia de mecanismos para proteger la independencia de la junta directiva, pero advierte que los cambios en su composición y en la estrategia de la empresa podrían debilitar esas garantías y afectar decisiones operativas y de inversión.

Entre los factores que podrían llevar a una rebaja de la calificación, la agencia menciona una caída en la nota soberana de Colombia, un endeudamiento superior a tres veces las ganancias operativas de forma sostenida o un aumento de los riesgos para refinanciar la deuda.

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La perspectiva estable significa que Fitch no anticipa un cambio inmediato en la calificación. Ecopetrol, por su parte, resaltó la evaluación de su solidez financiera y sus condiciones de liquidez.