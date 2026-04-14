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Blu Radio  / Economía  / FMI reduce al 2,3 % crecimiento económico de Colombia para 2026

FMI reduce al 2,3 % crecimiento económico de Colombia para 2026

Para el año 2027, el FMI proyecta que el índice de precios al consumidor (IPC) disminuya hasta el 5,2 %.

Billetes de 50.000 pesos colombianos.
El salario mínimo en Colombia es muy inferior a lo que la IA cree que debería ser.
Blu Radio.
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo este martes al 2,3 % su previsión de crecimiento para Colombia durante este año, lo que supone dos décimas menos que lo calculado el pasado octubre.

En su informe sobre 'Perspectivas Económicas Mundiales' (WEO, por sus siglas en inglés), difundido este martes, también adelanta que la economía colombiana podría crecer un 2,5 % en 2027.

El informe proyecta que la inflación de Colombia, que fue del 5,1 % el año pasado, escale hasta el 5,9 % en 2026, lo que la convertiría en la cuarta más alta de Sudamérica sólo por detrás de las de Venezuela (387,4 %), Argentina (30,4 %) y Bolivia (20,7 %).

Billetes colombianos que pueden llegar con la prima de mitad de año.
La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año.
Foto: BBVA

Para el año 2027, el FMI proyecta que el índice de precios al consumidor (IPC) disminuya hasta el 5,2 %.

El aumento progresivo de la inflación durante los últimos meses en Colombia llevó a la junta directiva del Banco de la República (autoridad monetaria) a aprobar durante su última reunión, a finales de marzo, una subida de cien puntos básicos en la tasa de interés, fijada en el 11,25 %.

Esa decisión de la autoridad monetaria ha causado malestar en el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, que acusa al Banco de la República de "matar la economía" del país por elevar los tipos que, a comienzos de año estaban en el 9,25 %.

Persona contando billetes.
Persona contando billetes.
Foto. Blu Radio

Además, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la junta por no estar de acuerdo con esa subida de los tipos porque considera que "afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento económico que se ha venido dando en el país".

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Por otra parte, el informe de Perspectivas Económicas Mundiales señala que la cifra de desempleo de Colombia, que cerró el 2025 en el 8 %, subirá hasta el 9 % este año y al 10 % en 2027.

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