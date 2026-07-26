FNA lanza un nuevo servicio para acceder a créditos de vivienda en línea: así funciona

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentó una nueva herramienta digital que busca cambiar la manera en la que los colombianos solicitan financiación para comprar vivienda. Se trata de Crédito Digital, una plataforma que permite a los afiliados adelantar gran parte del proceso desde un celular o un computador, sin la necesidad de acudir a una oficina.

La iniciativa hace parte de la transformación tecnológica de la entidad y tiene como objetivo facilitar el acceso a los créditos de vivienda, especialmente para quienes viven en municipios alejados o tienen dificultades para movilizarse hasta los puntos de atención.

“Estamos transformando la manera en que los colombianos acceden a su vivienda. Seguimos enfocando nuestros esfuerzos en ser una entidad más cercana, más ágil y pensada en la vida real de las personas. Crédito Digital no es solo tecnología, es facilitarle el camino a quienes sueñan con tener casa propia”, aseguró Laura Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.

¿Cómo funciona el Crédito Digital del Fondo Nacional del Ahorro?

La nueva plataforma permite que los afiliados puedan iniciar y avanzar en el proceso de solicitud de un crédito hipotecario desde cualquier lugar del país.

Entre los trámites que ahora pueden realizarse de manera digital están:



Simular el crédito de vivienda.

Realizar la precalificación.

Radicar la solicitud.

Cargar los documentos requeridos.

Permitir el análisis de la información.

Consultar la respuesta final.

Revisar en tiempo real el estado del trámite.

De esta manera, el FNA busca reducir los tiempos de espera y hacer más sencillo un proceso que tradicionalmente requería varias visitas presenciales.

Sin embargo, la entidad aclaró que algunos pasos continuarán realizándose bajo los requisitos legales establecidos. Entre ellos están la firma de escrituras y la constitución de garantías, procedimientos que deben cumplir con las normas vigentes para este tipo de operaciones.

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Beneficios de solicitar un crédito de vivienda por internet

Una de las principales novedades que llega con esta herramienta es la posibilidad de realizar la solicitud sin importar el lugar donde se encuentre el afiliado.

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La digitalización permite que personas que viven lejos de las grandes ciudades puedan gestionar sus créditos sin tener que trasladarse hasta una oficina del Fondo Nacional del Ahorro.

Además, la entidad espera que este modelo permita descongestionar los puntos de atención y que más colombianos conozcan y accedan a sus opciones de financiación.

El servicio está disponible para afiliados vinculados mediante cesantías o a través del programa de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

FNA mantiene créditos de vivienda con financiación total

El FNA recordó que mantiene la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda para algunos afiliados, especialmente cuando aplican a proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) destinados a única vivienda.

Es decir, algunas familias podrían acceder a una financiación sin cuota inicial, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la entidad.

Los créditos pueden manejar montos entre 10 y 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con plazos de entre 5 y 30 años, de acuerdo con el producto elegido y la capacidad económica del solicitante.

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El FNA también informó que cuenta con condiciones diferenciadas para hogares con menores ingresos, con alternativas de financiación como UVR + 0, UVR + 2 y UVR + 3.