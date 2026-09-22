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Blu Radio  / Economía  / Gobierno decretará emergencia económica el lunes por el fenómeno de El Niño: MinAgricultura

Gobierno decretará emergencia económica el lunes por el fenómeno de El Niño: MinAgricultura

La cartera de Agricultura anunció que el decreto se realizará para congelar y reperfilar a dos años una deuda agropecuaria de $55 billones.

El fenómeno de El Niño.jpg
El fenómeno de El Niño.
Foto: EFE.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El Gobierno Nacional decretará el próximo lunes la emergencia económica por el fenómeno de El Niño, con el fin de intervenir la deuda del sector agropecuario. La medida busca aliviar a siete sectores exportadores que generan 11.000 millones de dólares al año en ventas externas, pero que arrastran una cartera crediticia de 55 billones de pesos, según el anuncio hecho por el Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en medio de un debate de control político en el Congreso de la República.

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Para este congelamiento de la deuda se requiere, según explicó el ministro, primero la declaratoria de emergencia porque la congelación de pagos depende de una autorización especial.

Sequía por el fenómeno de El Niño.
Sequía por el fenómeno de El Niño. Foto Ministerio de Vivienda.

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"Queríamos congelarla, pero para poder congelar, el superintendente financiero solicitó una emergencia nacional. La vamos a decretar, con el favor de Dios, el próximo lunes con el presidente y el consejo de ministros”, afirmó.

Con el decreto en firme, la Superintendencia Financiera podría autorizar a la banca a suspender el cobro de esas deudas durante varios meses, sin afectar el historial crediticio de los productores.

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Paralelamente, el Gobierno adelanta un reperfilamiento de esa cartera a dos años, una medida que, según Dangond, reduce de inmediato el valor de las cuotas. "Cuando mandas una cartera a dos años, baja inmediatamente la amortización, el pago de la deuda, y eso es un tanque de oxígeno”, afirmó.

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