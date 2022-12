"Gobierno firmó un contrato para vender ISA": senador Juan Luis Castro

El senador del Partido Verde Juan Luis Castro ha alertado sobre la posible venta de la participación del Estado en la empresa de interconexión eléctrica ISA para cubrir el déficit en materia presupuestal, que ascendería a 20 billones de pesos.

En entrevista con BLU Radio, el congresista denunció que luego de una investigación con su equipo de trabajo encontraron actas en las que se mencionaba la opción de enajenar de activos en empresas como ISA y Ecopetrol desde enero de este año y que dan cuenta de reuniones con al menos 10 bancas de inversión.

“Eso es lo que vengo denunciando y no le han contado al país, ellos se vienen reuniendo desde enero de este año. En marzo toman la decisión de que hay que enajenar a ISA y en mayo firman un contrato para estructurar la enajenación y disposición de activos de ISA por 1,2 millones de dólares, 5.200 millones de pesos y ya se pagó”, indicó Castro.

“Para mí, hay ocultamiento. Desgraciadamente, la credibilidad del ministro en ese sentido ha caído porque él dice que no la va a vender y yo con el contrato en la mano, entonces eso es detrimento patrimonial, ¿usted cómo se va a gastar 5.000 millones de pesos solo para saber cuánto valdría vender IS? No sé por qué no son claros con el país”, manifestó.

Adicionalmente, el senador señaló que el contrato mencionado se adjudicó a dedo a una firma sin experiencia en ese tipo de asuntos.

Escuche la entrevista completa:

