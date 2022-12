"Gobierno no da anuncios esperanzadores": transportadores del Caribe

Las empresas de transporte interdepartamental consideran que “no son un anuncio esperanzador” las directrices impartidas por el Gobierno Nacional para la activación gradual de los viajes terrestres.

Los municipios y departamentos tendrán que ponerse de acuerdo en el origen y destino de la ruta, para luego solicitar al Ministerio del Interior la autorización de esta reactivación, un proceso que, a juicio de los transportadores, “podría tardar muchos años”, mientras más de 700.000 familias que dependen de este sector en el país viven en crisis económica.

"En el caso de Expreso Brasilia, que llega a más de 750 destinos a nivel nacional, tendríamos que hacer solicitudes a cada uno y que igualmente todos se logren poner de acuerdo y luego hagan la solicitud a Mininterior. Sería demasiado tiempo y mientras tanto todos los conductores y trabajadores padeciendo", dijo Gustavo Lobo, gerente comercial de Brasilia.

"No hay claridad y nadie quiere asumir la responsabilidad. De la reactivación ya se ha hablado mucho y no hay realmente avance. Si las empresas legalmente constituidas pudiéramos trabajar de una manera más dinámica, los piratas no estuvieran poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Eso es muy preocupante", agregó.

Los transportadores insisten en que, con los más de 400 viajes humanitarios realizados durante la pandemia, han demostrado el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para garantizar la vida y salud de los viajeros.