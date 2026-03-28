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Blu Radio  / Economía  / Hacen llamado a quienes viven en arriendo: bolsillo no aguantaría nuevos costos

Hacen llamado a quienes viven en arriendo: bolsillo no aguantaría nuevos costos

Arriendos en Colombia podrían subir más en 2027 por la inflación. Analistas advierten presión en el bolsillo de millones de hogares en alquiler.

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