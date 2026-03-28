Hacen llamado a quienes viven en arriendo: bolsillo no aguantaría nuevos costos

El bolsillo de quienes viven en arriendo podría verse afectado en los próximos meses. Sin embargo, aunque para 2026 los incrementos se han mantenido relativamente estables, las señales empiezan a preocupar de cara a 2027.

Y es que, según cifras del DANE, el 40 % de la población habita en alquiler; ante ello, cualquier cambio en los cánones suele tener un fuerte impacto en el bolsillo de millones de hogares.

Por ahora, muchos contratos se han ajustado con base en el 5,1 % del IPC del año pasado, lo que ha permitido cierta estabilidad. Sin embargo, los analistas advierten que este escenario podría cambiar: la inflación, el precio de la gasolina y otras presiones económicas podrían llevar el índice de precios a niveles que rondan el 7 %, lo que podría terminar trasladándose al costo de los arriendos.



¿Aumentará el precio por esta razón?

El principal detonante del posible aumento en los arriendos es la inflación. En Colombia, los incrementos anuales de cánones están atados al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor, lo que significa que cualquier variación en este indicador incide directamente en lo que pagan los inquilinos.

Actualmente, el panorama muestra riesgos claros:



Analistas proyectan una inflación cercana al 6,5 % o incluso al 7 %

El aumento en combustibles presiona el costo de vida

Se prevé un impacto en alimentos y servicios básicos

Esto implica que, si se cumplen estos pronósticos, los arriendos en 2027 podrían subir más que en el año actual, lo que complicaría aún más el acceso a vivienda en alquiler.



Conjunto Residencial Foto: Image FX

¿Qué tanto se dispararía el incremento de arriendos?

El posible incremento no es menor. Mientras en 2026 los ajustes rondaron el 5,1 %, para 2027 podrían ubicarse entre el 6,5 % y el 7 %, de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Este salto, aunque parece pequeño en términos porcentuales, puede representar una diferencia significativa en el pago mensual.

El Banco de la República ha insistido en que sus decisiones, especialmente las tasas de interés, buscan contener estas presiones inflacionarias. Sin embargo, el panorama económico muestra que hay factores externos difíciles de controlar, lo que mantiene la incertidumbre.

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Adicionalmente, informes recientes indican que cada vez más arrendatarios dependen de acuerdos con los propietarios para sostener los pagos, lo que evidencia una presión creciente en los ingresos de los hogares.



Hacen llamado a quienes viven en arriendo

Ante este contexto, expertos recomiendan a quienes viven en arriendo anticiparse y revisar sus finanzas. Aunque los incrementos no son inmediatos, el escenario sugiere que los próximos ajustes podrían ser más exigentes.

Entre las recomendaciones clave están:



Revisar el contrato de arrendamiento y las condiciones de ajuste

Planear el presupuesto teniendo en cuenta posibles aumentos

Evaluar opciones de vivienda según capacidad de pago

El mensaje es claro: aunque hoy los arriendos mantienen cierta estabilidad, el comportamiento de la inflación será determinante.