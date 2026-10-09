Hito para la Regasificadora del Pacífico: llegó la unidad flotante 'Tura'

La Regasificadora del Pacífico, que será la segunda planta de importación de gas natural del país, logró un hito clave para el desarrollo del proyecto: ya está en Colombia la unidad flotante 'Tura', el barco en el que se almacenará el gas natural antes de tratarlo e inyectarlo en la red.

La embarcación llegó al país tras una travesía de varias semanas desde China y lo hizo justo en el momento en el que el país más va a necesitar la importación de gas natural.

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Colombia está importando hoy cerca del 40% del gas que consume, y se estima que las necesidades de importación de gas en Colombia van a seguir aumentando durante el fenómeno de El Niño, durante el cual el país necesitará usar a fondo su capacidad de generación de energía térmica. Incluso después del fenómeno de El Niño, Colombia tendrá que importar gas mientras no entre en operación el megaproyecto de gas natural Sirius.

Pozo Sirius-2. Foto: Amcham

Tura, un barco de 285 metros de eslora y 43 metros de manga, tiene capacidad para almacenar cerca de 146.000 metros cúbicos de gas natural y se espera que pueda recibir gas cada 30 días en promedio.



"Este hito representa la integración de una cadena técnica y logística compleja, diseñada para operar con altos estándares de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Es una solución innovadora que pronto empezará a servir al país y que confirma que estamos muy cerca de iniciar operación", afirmó Jesús Urías Millán, CEO de Regasificadora del Pacífico.

El proyecto es construido por PIO SAS y ya tiene un avance del 90% en la construcción de la planta de importación El Vínculo, en Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). La planta tendrá capacidad de tratar unos 90 millones de pies cúbicos por día.