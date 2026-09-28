Tranquilidad para el país: apareció la mayoría del gas que necesitamos esta semana

Hay buenas noticias en el sector de gas natural: ya apareció la mayor parte del gas que estaba faltando para atender las necesidades del país durante esta semana, luego de reuniones del Gobierno nacional con todas las empresas del sector este fin de semana.

La única planta de importación de gas que tiene el país, Spec, presentó una falla en uno de los cuatro trenes con los que procesa el gas importado y tuvo que iniciar trabajos de reparación que podrían extenderse hasta el 1 de octubre. Durante la reparación, la planta sigue trabajando, pero dejará de traer al país 7,5 % de la demanda total de gas natural.

Gas en Colombia. Foto: Naturgas.

El viernes, el Gobierno calculaba que le hacían falta 15 GBTUD al mercado para atender la demanda esencial, es decir, a hogares, pequeños comercios, el sistema de transporte y el gas vehicular, y decretó el inicio del racionamiento programado de gas.

Sin embargo, ayer domingo, el Ministerio de Minas y Energía se reunió con las empresas del sector y se logró identificar de dónde sacar la mayor parte del gas que necesita esa demanda esencial, para transferirlo sin necesidad de ordenar suspensiones generalizadas de contratos. Al final, de los 15 GBTUD que faltaban, ‘aparecieron’ 12,3 GBTUD, y el Gobierno solamente tuvo que ordenar cambios en contratos por 2,7 GBTUD para el 30 de septiembre y el 1 de octubre únicamente.



El racionamiento se mantendrá hasta que Spec reporte normalidad en sus operaciones.

La mayor parte del gas priorizado provendrá del campo Cusiana (de Ecopetrol); el resto de las cantidades vendrá de los campos Chuchupa, Cupiagua, Cupiagua Sur (Ecopetrol S.A.), Istanbul y María Conchita. El Gobierno no incluyó en esta lista a ningún campo de Canacol Energy, el segundo productor de gas más importante del país, que está en una crisis operativa y financiera en la que su propia producción se está desplomando.

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Un campanazo de alerta

Aunque se logró mitigar el impacto del problema en Spec, la situación deja en evidencia la vulnerabilidad del suministro de gas natural para el país y la necesidad de contar con fuentes adicionales de importación de gas natural.

Gas natural Foto: FXImage

"Esta situación deja una señal muy clara para Colombia: nuestro sistema de gas necesita más respaldo. Hoy tenemos una infraestructura que continúa operando de manera segura, pero una contingencia en uno de sus componentes reduce inmediatamente el margen de respuesta del sistema. Estamos operando como si fuera un carro sin llanta de repuesto: cuando falla o se pincha una rueda, tenemos pocas alternativas para continuar sin afectar el servicio. La seguridad energética se construye antes de que llegue la emergencia", aseguró Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

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Según el Gestor del Mercado del Gas, el país hoy está importando casi el 40 % de su consumo de gas a través de Spec, y la esperanza de tener suministro completo de gas durante El Niño depende principalmente de la evolución de proyectos como la Regasificadora del Pacífico (de Ecopetrol), la ampliación de Spec y la puesta en marcha de Puerto Bahía (un proyecto conjunto entre Ecopetrol y Frontera Energy).