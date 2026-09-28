¿Qué pasa con las deudas cuando muere el titular de un crédito? Esto deben saber las familias

La muerte de un familiar que contaba con un crédito puede generar varias preocupaciones sobre quién queda con la responsabilidad de pagar las obligaciones pendientes. Sin embargo, las familias no tendrían que asumir automáticamente que deberán continuar pagando la deuda.

Lo primero es revisar las condiciones del crédito y los seguros asociados, especialmente si existía un seguro de vida deudores.

Este seguro estaría vinculado directamente a la obligación financiera y puede cubrir el crédito cuando muere el titular, según las condiciones establecidas en la póliza. Por ello, ante el fallecimiento del titular, se debe verificar qué cobertura tenía la obligación y cuál es el procedimiento para solicitar su aplicación.

En el caso de Coasmedas, todos los créditos tienen seguro de vida deudores. Cuando fallece el asociado, la entidad iniciaría el proceso correspondiente para definir si hay cobertura, de acuerdo con las condiciones de la póliza.



La tasa de usura bajó al 29,24 % para septiembre de 2026 Foto: Blu Radio

¿El seguro de vida cubre toda la deuda si fallece el titular?

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La cobertura en este caso depende de las condiciones establecidas en la póliza asociada al crédito. Por ello, antes de asumir que los familiares deben hacerse cargo de la obligación, es necesario consultar la cobertura y el procedimiento definido por la entidad.

También es necesario diferenciar este seguro de los seguros patrimoniales. Mientras el seguro de vida deudores se relaciona con la obligación crediticia ante el fallecimiento del titular, los seguros patrimoniales tienen como finalidad proteger determinados bienes frente a los riesgos contemplados en cada póliza.

¿Qué ayudas pueden recibir las familias ante un fallecimiento?

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Además de los seguros relacionados con los créditos, algunas entidades también tienen mecanismos de solidaridad para sus asociados. En Coasmedas, el Fondo de Solidaridad contempla algunos auxilios ante situaciones como fallecimiento, calamidad, enfermedad, incapacidad e invalidez, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Entre ellos está el Auxilio en Memoria del Asociado Fallecido, por $7,2 millones, y el Auxilio Funerario, por $3,6 millones. En determinados casos también existe un Auxilio Educativo de $550.000 mensuales para hijos beneficiarios.

Por tal motivo, ante la muerte de un titular de crédito, la recomendación es revisar primero los seguros, las condiciones de la obligación y el procedimiento establecido por la entidad financiera o cooperativa. Los montos, requisitos y coberturas de los auxilios dependen de los reglamentos vigentes y de la evaluación de cada uno de los casos.