Industria de alimentos se expande hacia productos de belleza en un movimiento de diversificación

El Grupo Nutresa anunció la expansión de su marca Polet hacia el sector de la belleza, en una alianza con Vogue. La iniciativa se concreta con el lanzamiento de una línea de esmaltes, en un movimiento que marca la entrada de una marca de alimentos a una categoría distinta.

El anuncio se produce en medio de un mercado de helados que, según un análisis realizado por Raddar, alcanzó los 2,2 billones de pesos en Colombia durante 2025. En ese contexto, la compañía mantiene una participación relevante dentro del sector, lo que le permite explorar nuevas líneas de negocio fuera de su actividad principal.

La colección, llamada “Antojo”, incluye colores inspirados en sabores asociados a los productos de Polet. De acuerdo con la empresa, la propuesta busca trasladar elementos del consumo de alimentos a un producto cosmético, en una estrategia que apunta a ampliar el alcance de la marca en otros segmentos.

“La entrada en el sector de la belleza tiene como objetivo potenciar su espacio de máximo disfrute, para llevar a la marca más allá del ámbito de los congeladores. Además, esta colaboración incluirá tonos que reflejan las preferencias del público, inspirados en el universo sensorial de Polet, como Mocha, Cacao, Sensación, Placer, Avellana y Rosé”, explicó Mario Niño, Presidente del Negocio de Helados.



Este tipo de alianzas entre marcas de sectores distintos se ha vuelto más frecuente en el mercado, especialmente en categorías orientadas a consumidores jóvenes. Estas estrategias buscan diversificar la oferta y responder a cambios en los hábitos de consumo, donde el componente simbólico de los productos gana relevancia.