En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Industria de alimentos se expande hacia productos de belleza en un movimiento de diversificación

Industria de alimentos se expande hacia productos de belleza en un movimiento de diversificación

El anuncio se produce en medio de un mercado de helados que, según un análisis realizado por Raddar, alcanzó los 2,2 billones de pesos en Colombia durante 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad