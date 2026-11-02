Los empleos bien pagados en Colombia que la IA podría transformar más rápido

El impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo en Colombia es mayor en las personas con educación superior y salarios altos. Según el reciente informe "Inteligencia Artificial y Empleo en Colombia", desarrollado por el Centro Javeriano de Competitividad (CJC) de la Pontificia Universidad Javeriana, el 27 % de los trabajadores analizados en el país se encuentra en ocupaciones con alto potencial relativo de automatización por tecnologías de IA.



¿Por qué los trabajadores de mayores ingresos tienen más riesgo de automatización por IA?

De acuerdo con la investigación formulada a partir de los indicadores internacionales Artificial Intelligence Occupational Exposure (Aioe) y OIT-Nask, contrastados con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del DANE, la exposición a la automatización crece a la par del nivel educativo y la remuneración. Mientras que solo el 12 % de los trabajadores del primer quintil de ingresos está en ocupaciones con alto potencial de automatización, la cifra asciende al 67 % entre los del quinto quintil.

Una tendencia idéntica se presenta al evaluar la preparación académica. Según detalló el informe del centro universitario, únicamente el 5 % de los trabajadores sin educación formal se desempeña en cargos de alta automatización por IA, frente al 14 % de quienes poseen educación media y al 60 % de quienes cuentan con formación universitaria o de posgrado. En contraste, el 85 % de las personas sin instrucción formal se ubica en empleos de bajo potencial de sustitución o complementariedad tecnológica.

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El informe identificó además diferencias por género y tipo de contratación. El 34 % de las mujeres labora en cargos con elevado potencial de automatización frente al 22 % de los hombres. Asimismo, la condición de formalidad evidencia un marcado contraste: el 44 % de los trabajadores formales se sitúa en posiciones expuestas a la IA, en comparación con solo el 12 % de los ocupados en la informalidad.



¿Cuáles son los sectores y las profesiones con mayor y menor potencial de automatización?

El documento de la Universidad Javeriana establece una brecha amplia entre las diferentes actividades económicas y las regiones del país. En sectores intensivos en tecnología y servicios financieros, la proporción de trabajadores en actividades automatizables supera el 80 %, mientras que en labores del campo es inferior al 10 %.

Universidad Javeriana en Bogotá. Foto: Universidad Javeriana.

A continuación se sintetizan los listados técnicos de sectores y profesiones clasificados según su nivel de exposición tecnológica:



Sectores económicos por proporción de trabajadores expuestos:

Alto potencial relativo: información y comunicaciones (85 %) y actividades financieras y de seguros (84 %).

información y comunicaciones (85 %) y actividades financieras y de seguros (84 %). Bajo potencial relativo: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (94 %).

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (94 %). Potencial incierto: comercio y reparación de vehículos (43 %) y alojamiento y servicios de comida (41 %).

Ocupaciones específicas según su potencial de automatización:

Mayor potencial relativo de automatización: analistas de préstamos y créditos, auxiliares de recursos humanos, asesores financieros y de inversiones, diseñadores y administradores de bases de datos, y contadores.

analistas de préstamos y créditos, auxiliares de recursos humanos, asesores financieros y de inversiones, diseñadores y administradores de bases de datos, y contadores. Menor potencial relativo de automatización: obreros de la construcción de edificios, lavadores de vehículos, albañiles, barrenderos y afines, y obreros de obras públicas y mantenimiento.

Distribución por regiones:

Bogotá: registra la mayor proporción de ocupaciones con alto potencial de automatización (44 %).

registra la mayor proporción de ocupaciones con alto potencial de automatización (44 %). Antioquia: se ubica en segundo lugar nacional (29 %).

se ubica en segundo lugar nacional (29 %). Cauca y Chocó: registran las menores proporciones de empleo con alto potencial (15 % y 14 %, respectivamente).

¿Significa la automatización por IA la pérdida del empleo en Colombia?

De acuerdo con las precisiones entregadas por Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, la clasificación de una ocupación con alto potencial de automatización no implica necesariamente la destrucción del puesto de trabajo. "Es importante mencionar que un alto potencial de automatización no necesariamente constituye un pronóstico de pérdida del empleo, pues las tareas que desarrolla la IA en una ocupación pueden complementar y no necesariamente sustituir al trabajador", explicó Pardo.

El reporte señala que la evidencia internacional demuestra incrementos en la productividad de áreas como la atención al cliente, la escritura profesional y el desarrollo de software. Según concluyó el análisis del CJC, la adopción de estas soluciones permite reducir costos y aumentar la producción, lo que a su vez puede incentivar la contratación de personal calificado capaz de integrar sus competencias profesionales con el uso de la inteligencia artificial.