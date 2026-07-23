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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / ¿A qué hora juega la Lotería de Bogotá y por qué canal se transmite en vivo?

¿A qué hora juega la Lotería de Bogotá y por qué canal se transmite en vivo?

Horario y canal: La Lotería de Bogotá juega todos los jueves a partir de las 11:15 P.M. en transmisión en vivo por Canal Uno.

Billete de la Lotería de Bogotá sobre una mesa de madera junto a un reloj de mesa, monedas y una taza de café.
Un billete de la Lotería de Bogotá expuesto sobre una superficie de madera junto a un reloj de mesa analógico y billetes colombianos. El billete indica información sobre el sorteo programado para los días jueves a las 11:15 p.m.
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Si usted adquirió su billete para el sorteo de esta semana de la Lotería de Bogotá y desea conocer de primera mano los números ganadores del premio mayor y las fracciones secas, a continuación le detallamos la información exacta sobre el horario, el canal oficial de emisión y las tarifas vigentes estipuladas por las autoridades de juego en Colombia.

1. Horario y canal de transmisión oficial de la Lotería de Bogotá

De conformidad con el cronograma oficial de sorteos ordinarios emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, la transmisión del sorteo cumple con la siguiente programación estándar:

  • Día del sorteo: Todos los jueves (salvo excepciones normativas).
  • Hora de inicio: A partir de las 11:15 P.M. (el horario final queda sujeto a los espacios en la parrilla de televisión).
  • Canal de televisión: Transmisión totalmente en vivo a través de Canal Uno.

¿Qué ocurre si el día jueves es festivo?
En cumplimiento del Decreto 3034 de 2013, en caso de que el día jueves coincida con un día festivo oficial en Colombia, la Lotería de Bogotá está facultada para realizar el sorteo en un día alternativo dentro de esa misma semana.

2. Tarifas y modalidades de billetes para los compradores

La Lotería de Bogotá ofrece a sus clientes a nivel nacional diversas alternativas para adquirir las fracciones del juego. Es importante señalar que el valor total del billete completo se mantiene siempre en $18.000 COP, variando únicamente el costo por fracción según la modalidad emitida:

Tipo de SorteoComposición del BilletePrecio por FracciónPrecio del Billete Completo
Sorteo Ordinario3 Fracciones$6.000 COP$18.000 COP
Sorteo Bifraccional2 Fracciones$9.000 COP$18.000 COP
Sorteo Unifraccional1 Fracción única$18.000 COP$18.000 COP

3. Estructura de series y plan de premios

Para los sorteos ordinarios, el plan de premios de la Lotería de Bogotá se distribuye de forma masiva para garantizar múltiples oportunidades de ganar en todo el país. Cada combinación de cuatro cifras compite dentro de un total de 470 series, las cuales están identificadas en orden consecutivo desde la serie 000 hasta la serie 469.

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