¿A qué hora juega la Lotería de Bogotá y por qué canal se transmite en vivo?

Si usted adquirió su billete para el sorteo de esta semana de la Lotería de Bogotá y desea conocer de primera mano los números ganadores del premio mayor y las fracciones secas, a continuación le detallamos la información exacta sobre el horario, el canal oficial de emisión y las tarifas vigentes estipuladas por las autoridades de juego en Colombia.

1. Horario y canal de transmisión oficial de la Lotería de Bogotá

De conformidad con el cronograma oficial de sorteos ordinarios emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, la transmisión del sorteo cumple con la siguiente programación estándar:

Día del sorteo: Todos los jueves (salvo excepciones normativas).

Todos los (salvo excepciones normativas). Hora de inicio: A partir de las 11:15 P.M. (el horario final queda sujeto a los espacios en la parrilla de televisión).

A partir de las (el horario final queda sujeto a los espacios en la parrilla de televisión). Canal de televisión: Transmisión totalmente en vivo a través de Canal Uno.

¿Qué ocurre si el día jueves es festivo?

En cumplimiento del Decreto 3034 de 2013, en caso de que el día jueves coincida con un día festivo oficial en Colombia, la Lotería de Bogotá está facultada para realizar el sorteo en un día alternativo dentro de esa misma semana.

2. Tarifas y modalidades de billetes para los compradores

La Lotería de Bogotá ofrece a sus clientes a nivel nacional diversas alternativas para adquirir las fracciones del juego. Es importante señalar que el valor total del billete completo se mantiene siempre en $18.000 COP, variando únicamente el costo por fracción según la modalidad emitida:



Tipo de Sorteo Composición del Billete Precio por Fracción Precio del Billete Completo Sorteo Ordinario 3 Fracciones $6.000 COP $18.000 COP Sorteo Bifraccional 2 Fracciones $9.000 COP $18.000 COP Sorteo Unifraccional 1 Fracción única $18.000 COP $18.000 COP

3. Estructura de series y plan de premios

Para los sorteos ordinarios, el plan de premios de la Lotería de Bogotá se distribuye de forma masiva para garantizar múltiples oportunidades de ganar en todo el país. Cada combinación de cuatro cifras compite dentro de un total de 470 series, las cuales están identificadas en orden consecutivo desde la serie 000 hasta la serie 469.