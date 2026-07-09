Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 9 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó el jueves 9 de julio de 2026 el sorteo 2854, en el que entregó un premio mayor de 12.000 millones de pesos. De acuerdo con los resultados oficiales, el billete ganador fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el gran afortunado de la jornada.

Resultados de la Lotería de Bogotá: secos del sorteo 2854

Además del premio mayor, la lotería distribuyó decenas de premios secos de diferentes categorías, brindando nuevas oportunidades de ganar a quienes participaron con billetes o fracciones.

La organización también publicó la imagen oficial del sorteo 2854, en la que aparecen el Premio Mayor de $12.000 millones y el listado completo de los premios secos entregados durante la noche del 9 de julio de 2026. Esta infografía fue difundida a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá para que los participantes puedan verificar sus resultados.