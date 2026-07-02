Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 2 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá celebró el jueves 2 de julio de 2026 el sorteo número 2853, en el que el premio mayor quedó en manos del billete XXXX de la serie XXX. Esta combinación fue confirmada oficialmente por la organización y se convirtió en la gran ganadora de la jornada.Además del premio mayor, el sorteo repartió múltiples premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a quienes participaron con billetes o fracciones.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá, un referente entre los sorteos de Colombia

La Lotería de Bogotá se mantiene como una de las más tradicionales y reconocidas del país gracias a su larga trayectoria y a la amplia variedad de premios que entrega en cada edición. Semana tras semana, miles de colombianos participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y llevarse uno de los incentivos económicos disponibles.

Uno de los principales atractivos del sorteo es su completo plan de premios secos, que incrementa las posibilidades de obtener un premio, incluso para quienes no aciertan el premio mayor. Por ello, cada jornada reúne la atención de miles de jugadores que esperan convertirse en los próximos ganadores.

