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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Astro Luna, resultado del último sorteo hoy domingo 16 de agosto de 2026

Astro Luna, resultado del último sorteo hoy domingo 16 de agosto de 2026

El chance Super Astro Luna juega todos los días, incluidos domingos y festivos. Consulte aquí el número ganador del sorteo realizado este domingo 16 de agosto de 2026.

Astro Luna.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Los resultados de Super Astro Luna continúan captando la atención de miles de colombianos que participan diariamente en esta modalidad de suerte y azar. A diferencia de los chances tradicionales, este juego exige acertar una combinación compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que le otorga una dinámica diferente dentro de las apuestas en Colombia.

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De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este domingo 16 de agosto de 2026, la combinación ganadora fue: (resultado en breve)

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Chontico Noche: consulte el resultado y número ganador del sorteo de este domingo 16 de agosto

El resultado se desglosa de la siguiente manera:

  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Signo ganador: 

Gracias a su formato especial, Super Astro Luna se mantiene como una de las alternativas preferidas por quienes buscan nuevas opciones para probar suerte.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo de Super Astro Luna se realiza todos los días del año, aunque el horario cambia según la jornada:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

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Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo a través de los canales autorizados.

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Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación conformada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Los números disponibles van desde el 0000 hasta el 9999, mientras que los signos zodiacales entre los que se puede elegir son:

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpión
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis

El premio principal se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial del sorteo.

Modalidades de apuesta disponibles

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Super Astro Luna ofrece distintas modalidades para que cada participante personalice su apuesta. Una de las opciones más utilizadas consiste en jugar un mismo número con los doce signos zodiacales, incrementando así las posibilidades de coincidir con el signo ganador.

Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda la oportunidad de participar con varias combinaciones en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El juego cuenta con montos de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos:

  • Valor mínimo por tiquete: $500.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000.

Cada participante puede definir el valor que desea invertir de acuerdo con sus preferencias.

Cómo verificar los resultados de Super Astro Luna

Una vez concluido el sorteo, se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete de apuesta y compararlo con los resultados oficiales publicados en los canales autorizados.

Esta verificación permite confirmar si la combinación elegida resultó ganadora y facilita el proceso para reclamar el premio en caso de obtener un acierto.

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