Astro Luna, resultado del último sorteo hoy domingo 29 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha convertido en una de las opciones más distintivas dentro de los juegos de azar en Colombia, al incorporar una mecánica que combina cifras numéricas con signos del zodiaco. Este formato ha captado la atención de numerosos jugadores, quienes consultan diariamente los resultados con la expectativa de lograr coincidencias ganadoras.



Resultado oficial Super Astro Luna – 29 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 29 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: 6117 - Cáncer.



Número ganador: 6117

Dos últimas cifras: 17

Tres últimas cifras: 117

Signo zodiacal: Cáncer

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La dinámica del Super Astro Luna es práctica y permite la participación de un público amplio. Para ingresar al sorteo, cada jugador debe seleccionar dos elementos clave:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999

Un signo zodiacal entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio principal se obtiene al acertar el número exacto en el mismo orden del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad elegida, también puede ser necesario coincidir con el signo zodiacal para acceder a premios de mayor valor.

Esta combinación le da un valor diferencial frente a otros sorteos tradicionales, al integrar un componente adicional en la apuesta.



Modalidad “Todos los Signos”

Entre las alternativas disponibles, la opción “Todos los Signos” permite aumentar las probabilidades de acierto. Bajo esta modalidad, el jugador apuesta a un mismo número vinculado a todos los signos zodiacales en una sola jugada.

Para activarla, se debe solicitar al momento de realizar la apuesta. Además, cada tiquete admite hasta cuatro jugadas distintas, lo que ofrece mayor flexibilidad para probar diferentes combinaciones.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se realiza todos los días, con horarios que varían según la fecha:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez concluido el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales para su consulta inmediata.



¿Cuánto cuesta apostar?

El valor de participación está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Estos montos permiten que cada jugador determine cuánto invertir según sus posibilidades.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos como en plataformas digitales autorizadas en Colombia, todas bajo la supervisión de Coljuegos.



El proceso en línea incluye registro, validación de identidad, recarga de saldo, selección del número y signo zodiacal, y confirmación de la apuesta. Esta modalidad facilita el acceso al sorteo desde cualquier lugar.

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y una copia.

Según el valor obtenido, se pueden exigir requisitos adicionales:

