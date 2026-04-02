Astro Luna, resultado del último sorteo hoy jueves 2 de abril de 2025

El Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia, destacándose por su dinámica innovadora frente al chance tradicional. A diferencia de otros sorteos, este combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, una fórmula que ha captado la atención de miles de jugadores que consultan diariamente los resultados oficiales con la ilusión de ganar.



Resultado oficial Super Astro Luna – 2 de abril de 2026

En el sorteo realizado el jueves 2 de abril de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: 1400 - Virgo.



Número ganador: 1400

Dos últimas cifras: 00

Tres últimas cifras: 400

Signo zodiacal: Virgo

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se caracteriza por su facilidad de participación, lo que lo hace accesible para una amplia audiencia. Para jugar, cada participante debe seleccionar dos elementos fundamentales:



Un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999

Un signo zodiacal, entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio mayor se obtiene al acertar el número en el orden exacto del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de apostar, también puede ser necesario coincidir con el signo zodiacal para acceder a premios más altos.

Esta combinación entre cifras y astrología es precisamente lo que diferencia a este sorteo, añadiendo un componente adicional que eleva la expectativa entre los jugadores.



Modalidad “Todos los Signos”

Dentro de las opciones disponibles, destaca la modalidad “Todos los Signos”, una de las más utilizadas por los apostadores.

Esta alternativa permite jugar un mismo número incluyendo todos los signos zodiacales en una sola apuesta, lo que puede resultar estratégico para quienes buscan ampliar sus posibilidades de acierto. Para utilizar esta modalidad, es necesario solicitarla al momento de realizar la jugada.



Además, cada tiquete ofrece la posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al usuario para probar distintas combinaciones en una sola compra.



Horario del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez concluido el sorteo, los resultados oficiales suelen estar disponibles de forma inmediata en los canales autorizados, lo que facilita su consulta en tiempo real.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El costo de participación en el Super Astro Luna está diseñado para adaptarse a diferentes presupuestos, lo que contribuye a su popularidad.



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Gracias a este rango, los jugadores pueden decidir cuánto invertir según sus posibilidades, manteniendo un acceso amplio al juego.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales legales en Colombia, todas bajo la regulación de Coljuegos.

En su modalidad en línea, el proceso de participación suele seguir estos pasos:



Registro en la plataforma autorizada Validación de identidad Recarga de saldo mediante métodos electrónicos Selección del número y el signo zodiacal Confirmación de la apuesta

Este sistema digital permite participar desde cualquier lugar y consultar los resultados de manera ágil y segura.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Para reclamar un premio del Super Astro Luna, es indispensable cumplir con ciertos requisitos básicos que garantizan la correcta entrega del dinero:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad

Entregar una copia del documento

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse condiciones adicionales:

