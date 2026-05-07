Astro Luna, resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

El chance Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia gracias a su dinámica, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Esta mezcla lo ha convertido en una de las opciones preferidas por quienes buscan probar suerte cada noche en el país.



Número ganador del Super Astro Luna

El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este jueves 7 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número:

Estos fueron los resultados del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Las personas que hayan participado deben verificar cuidadosamente su tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



A qué hora juega Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días en diferentes horarios según la jornada:



De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Cómo se juega el Super Astro Luna

La mecánica del juego es sencilla y permite participar rápidamente en cualquier punto autorizado.

Para jugar, los apostadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los doce signos zodiacales:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Además, existe la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con todos los signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar. Esta opción debe solicitarse directamente en el punto de venta.



Cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas.



Cuánto cuesta apostar en Super Astro Luna

El juego ofrece opciones accesibles para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima : $500.

: $500. Apuesta máxima: $10.000.

Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir exactamente y en orden con el resultado oficial, junto con el signo zodiacal correspondiente.



Dónde se puede jugar

Super Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio colombiano, lo que facilita la participación diaria de miles de jugadores.



Qué se necesita para reclamar un premio

El proceso para reclamar premios depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios para todos los casos.

Documentos básicos



Tiquete original diligenciado correctamente y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe presentar además el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

se debe presentar además el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también exigen una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona registrada en el tiquete.

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.