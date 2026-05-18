Astro Luna, resultado del último sorteo hoy lunes 18 de mayo de 2026

Cada día, miles de colombianos consultan los resultados del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más llamativos del país por combinar números de cuatro cifras con signos zodiacales. Esta modalidad diferente al chance tradicional ha logrado captar la atención de quienes buscan nuevas formas de apostar y ganar premios en efectivo.

Número ganador del Super Astro Luna 18 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este lunes 18 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número: (en minutos)

Estos fueron los resultados del sorteo:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El horario del sorteo cambia según el día de la semana:



De lunes a viernes: 10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de cada transmisión.

¿Cómo funciona el Super Astro Luna?

La dinámica del juego es sencilla. Para participar, los jugadores deben elegir:



Un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Para ganar, tanto el número como el signo zodiacal seleccionado deben coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo.

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Signos zodiacales disponibles

El Super Astro Luna permite jugar con cualquiera de los siguientes signos:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Modalidad “Todos los Signos”

Uno de los principales atractivos del Super Astro Luna es la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con los doce signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

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Esta opción debe solicitarse directamente en el punto de venta autorizado al momento de realizar la apuesta.

Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, ofreciendo más alternativas para los participantes.

¿Cuánto cuesta apostar?

El Super Astro Luna cuenta con valores accesibles para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000

Gracias a esta flexibilidad, el juego continúa consolidándose entre las opciones favoritas de los aficionados al chance en Colombia.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Luna?

El sorteo está disponible en diferentes puntos autorizados de venta en ciudades y municipios del país.

También existen plataformas digitales autorizadas para consultar resultados y realizar algunas operaciones relacionadas con el juego.

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Requisitos para reclamar premios

El proceso de pago depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.

Documentos requeridos



Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio