Astro Luna, resultado del último sorteo hoy lunes 27 de abril de 2026

El sorteo del Super Astro Luna del 27 de abril de 2026 ya tiene resultado oficial, consolidándose como una de las opciones más llamativas dentro de los juegos de azar en Colombia por su combinación de números y signos zodiacales. En esta jornada, la combinación ganadora fue: XXXX, resultado que definió los principales aciertos del día.

En detalle, las cifras derivadas del sorteo fueron:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega Super Astro Luna

El Super Astro Luna se diferencia de otros sorteos por su dinámica. Los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y elegir uno de los doce signos del zodiaco, como Aries, Leo, Virgo o Piscis.

El premio mayor se obtiene al acertar el número en el orden exacto. Sin embargo, algunas modalidades también contemplan el acierto del signo zodiacal, lo que puede incrementar el valor del premio.



Modalidad “Todos los Signos”

Dentro de las opciones disponibles, destaca la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con los doce signos en una sola apuesta. Esta alternativa es utilizada por quienes buscan aumentar sus probabilidades sin depender de una única elección.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas diferentes, lo que ofrece mayor flexibilidad al momento de participar.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se realiza todos los días con horarios definidos:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales se publican poco después de cada sorteo, facilitando la consulta inmediata por parte de los jugadores.



El costo de participación se mantiene en un rango accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $10.000 pesos, permitiendo el ingreso de distintos perfiles dentro del público apostador.

Dónde jugar Super Astro Luna

Este juego está disponible en puntos físicos autorizados y en plataformas digitales reguladas en Colombia. Para jugar en línea, los usuarios deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo, elegir el número junto con el signo zodiacal y confirmar la apuesta.

Con su formato que mezcla azar y astrología, el Super Astro Luna continúa destacándose como una alternativa diferente dentro del mercado de juegos de suerte y azar en el país.