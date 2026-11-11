Astro Luna, resultado del último sorteo hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que cuenta con una dinámica diferente a la de los chances tradicionales. Para participar, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Ambos datos deben coincidir con el resultado oficial para obtener el premio mayor.

Resultado del Super Astro Luna hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de este domingo es el . Los participantes podrán comprobar su jugada con los siguientes datos una vez se conozca la combinación ganadora:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los resultados oficiales pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados.

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¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El horario de Super Astro Luna cambia según el día de la semana. La programación es la siguiente:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales disponibles:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto las cuatro cifras seleccionadas como el signo zodiacal anunciado en el resultado oficial.



¿Qué modalidades de apuesta ofrece Super Astro Luna?

Los participantes cuentan con distintas alternativas para registrar sus jugadas. Una de ellas permite apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, de manera que la combinación incluya todas las opciones de signo.

Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, lo que permite registrar varias combinaciones de números y signos en una sola compra.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor de cada apuesta puede ajustarse al presupuesto del participante, dentro de los límites establecidos:



Valor mínimo: $500.

Valor máximo: $10.000 por apuesta.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los jugadores deben comparar los datos registrados en su tiquete con la combinación publicada por los canales oficiales.

La revisión del número y del signo zodiacal permite confirmar si la apuesta fue ganadora y determinar si corresponde iniciar el proceso de reclamación del premio.