Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de abril de 2026

El Super Astro Luna se ha consolidado como una de las alternativas más distintivas dentro de los juegos de azar en Colombia, al incorporar un elemento adicional frente al chance tradicional: la combinación de números con signos del zodiaco.



Resultado oficial del Super Astro Luna del 11 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 11 de abril de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna combina simplicidad con un toque diferencial. Para participar, el jugador debe seleccionar dos componentes:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999

Un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio principal se obtiene al acertar el número exacto en el mismo orden del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad elegida, también puede ser necesario coincidir con el signo zodiacal para acceder a premios de mayor valor.

Esta fusión entre cifras y astrología es lo que distingue al Super Astro Luna dentro de la oferta de sorteos en el país.



Modalidad “Todos los Signos” del Super Astro Luna

Entre las opciones disponibles, destaca la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con los doce signos zodiacales en una sola apuesta.

Esta alternativa es utilizada por quienes buscan ampliar sus posibilidades sin depender de un único signo. Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de participar.



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días, con horarios definidos según el día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales suelen publicarse casi de inmediato a través de los canales autorizados.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El costo de participación en este juego está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos, lo que ha contribuido a su crecimiento en popularidad.



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Estos rangos permiten que cada jugador decida cuánto invertir en función de sus preferencias.

¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales legales en Colombia, siempre bajo supervisión de entidades reguladoras.



Para participar en línea, el proceso habitual incluye:

