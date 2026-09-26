Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

Astro Luna es un juego de azar que combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco. Este sábado 26 de septiembre de 2026 se realizará un nuevo sorteo y aquí podrá consultar el resultado oficial.

Resultado Astro Luna hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Super Astro Luna Noche de este sábado 26 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres última cifras: (en minutos)

Signo ganador: (en minutos)

Los jugadores pueden comparar el resultado oficial con el número y signo seleccionados en su tiquete para verificar si obtuvieron un premio.

¿A qué hora juega Astro Luna?

Astro Luna realiza sus sorteos de lunes a viernes a las 10:40 p. m., los sábados a las 10:42 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

Por lo tanto, el resultado de este sábado 26 de septiembre se conocerá después de las 10:42 p. m.

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¿Cuánto cuesta jugar Astro Luna?

Las apuestas de Astro Luna tienen un valor que va desde $500 hasta $10.000. El jugador puede elegir el número y el signo zodiacal con el que desea participar.

¿Cómo jugar Astro Luna?

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Para participar en Astro Luna, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco.

Las opciones disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También existe la opción Todos los Signos, con la que el jugador puede apostar el mismo número junto a los 12 signos del zodiaco, informándolo al asesor al momento de realizar la apuesta.

En cada tiquete se pueden realizar hasta cuatro apuestas.

¿Dónde jugar Astro Luna?

Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en diferentes regiones de Colombia. Allí los jugadores pueden seleccionar el número y el signo con el que desean participar.

¿Cómo reclamar un premio de Astro Luna?

Si el número y el signo registrados en el tiquete coinciden con el resultado ganador, el jugador debe presentar la documentación requerida para solicitar el pago del premio:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere además un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.